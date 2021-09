Jeff Becerra, el legendario vocalista de la banda death metal Possessed, ha caminado vuelto a caminar por primera vez en 32 años.

El músico estadounidense, que quedó parapléjico tras recibir un disparo durante un asalto, compartió la secuencia en sus cuentas oficiales en TikTok e Instagram.

“¡Caminé de nuevo! Caminé de nuevo por primera vez en más de 30 años con la ayuda de piernas robóticas”, señaló el músico en un post que rápidamente se convirtió en viral.

En redes sociales, el cantante recibió centenares de muestras de afecto, sobre todo de parte de sus colegas del metal.

Gary Holt, guitarrista de Exodus; Scott Ian, fundador de Anthrax; Prika Amaral, líder de Nervosa; y Morten Bergeton Iversen, entre otros, dedicaron palabras y mensajes al músico.

En diálogo con el sitio The Underground Metal Gamer, Becerra recordó los detalles del incidente que le cambió la vida-

“He estado en una silla de ruedas más tiempo del que he caminado. Es mi normalidad. No fue tanto un accidente, me dispararon con dos armas diferentes en un robo”, dijo.

“Estaba haciendo una construcción de concreto. Trabajé algo así como 13 horas ese día. Me detuve a buscar un paquete de cigarros y supongo que mostré un billete de cien dólares y al salir, dos tipos con capuchas, vinieron corriendo con armas y me dijeron ‘Dame todo tu puto dinero"”, rememoró.

“Me resistí un poco; debería haberles dado el dinero porque estaba jodido, estaba acorralado. No es la primera vez que me apuntaban con un arma y sabía que hablaban en serio. Peleamos, no había forma de salir de eso y terminé recibiendo un par de disparos”, dijo.

“El primer tipo empujó una 9 milímetros en mi pecho. Se rompieron las costillas y también los pulmones y la bala se quedó pegada en la columna, así que todavía tengo una bala de 9 milímetros pegada en una vértebra. Creo que el segundo tipo me estaba reduciendo muy cerca, por lo que no había ningún lugar a donde correr. Fue más como una reacción instintiva porque el primer disparo fue ‘¡pow!’ y justo después, ‘¡pow!’ otro más”, agregó.