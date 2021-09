“Gol de Caszely” se titula el nuevo single del destacado cantante y compositor nacional Daniel Guerrero, uno de los fundadores del dúo La Sociedad.

Se trata de un homenaje personal al mítico delantero de Colo Colo, en donde repasa diversas escenas compartidas con el futbolista.

La canción, a su vez, comienza con una grabación de audio de fines de los 70 del propio Guerrero y su padre, alentando juntos a Caszely frente a un televisor.

“Cuando me contaron que Daniel estaba escribiendo y musicalizado un tema para mí, dije: ¿Me iré a morir? Ya que en este país no es normal un reconocimiento en vida. Mi corazón se aceleró de lo contento y de lo alegre que me sentí”, recordó Caszely.

Guerrero, agrega: “Gol de Caszely habla sobre la ilusión de niños y niñas que sueñan con conocer a sus ídolos. De padres que transmitieron a sus hijos el amor por el fútbol. Incluso de adultos que se emocionan al ver a sus futbolistas favoritos”.

“Yo tuve la fortuna de conversar con Caszely 30 años después y ese hito no solo significó el punto de partida de la creación de este tema, sino que también me permitió conectarme con esa inocencia, y con el recuerdo y la importancia de este rito”, agregó el músico, quien incluso jugó en las inferiores de Colo Colo gracias a la invitación Mirko Josic.

“Después de tantos meses encerrados, de partidos suspendidos y sin público en los estadios, me gustaría que este tema pudiese traer alegría y el deseo de disfrutar de las cosas sencillas y simples de la vida”, agrega el intérprete de éxitos como Me matas corazón, Imagínate y Con la mano en la biblia.

“Gol de Caszely” tuvo la participación del destacado músico y jazzista Christián Galvez en el bajo, y la masterización del legendario Ted Jensen (“Hotel California”, Rolling Stones, Madonna) en Sterling Sound, Nashville, EEUU.