Carlos Caszely: "Sabemos como es el payaso de Neymar, que lo tocan y parece pescado fuera del agua"

El ‘rey del metro cuadrado’, Carlos Caszely, analizó el trascendental duelo de La Roja, esta tarde ante Brasil, por los cuartos de final de Copa América.

En conversación con El Expreso PM, el exfutbolista aclaró que hay que ser pacientes contra los brasileños, y tener cuidado con las mañas de Neymar.

“Hay que esperar, el nerviosismo empezó anoche con los jugadores, sé que hoy día, pendiente de como va a formar Chile. Sabemos como juega Brasil, sabemos cómo es el payaso de Neymar, que lo tocan, que maneja al árbitro, que lo tocan y parece un pescado fuera del agua dando saltos”, lanzó.

Respecto a las dudas por la titularidad de Alexis Sánchez, el exdelantero declaró que debería ingresar en el segundo tiempo, porque no está para disputar los 90 minutos.

“Chile hoy, con la formación que supuestamente han dado, que no me gusta… el problema es que nosotros sabemos que Alexis hace dos meses que no juega un partido oficial. Le puede pasar la cuenta. Prefiero que Alexis debería entrar en el segundo tiempo, cuando los brasileños estén un poquito cansados”, sentenció.

Finalmente, Carlos Caszely tuvo palabras para el joven delantero Ben Brereton, quien ha sido un aporte en esta selección.

“Si, es muy simple para jugar, me dijeron que es un gallo enorme, muy simple para jugar. Lo hemos visto aquí en Chile, es un chico que toma la pelota y busca a un compañero inmediatamente, no trata de pasarse a dos o tres jugadores”, cerró.