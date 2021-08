El baterista Pete Parada informó vía redes sociales que fue despedido de The Offspring tras negarse a recibir la vacuna contra el covid-19.

“Sé que muchos de mis amigos cercanos y familiares hubieran preferido escuchar esto en privado primero, y me disculpo por la naturaleza pública de mi revelación… No sé cómo tener esta conversación varias veces”, afirmó en un comunicado donde explicó sus razones para no inocularse.

“Dado mi historial médico personal y el perfil de efectos secundarios de estos golpes, mi médico me ha aconsejado que no me vacune en este momento… Contraje el virus hace más de un año. Fue leve para mí, así que estoy seguro de que podría manejarlo de nuevo, pero no estoy tan seguro de que sobreviviría a otra ronda posterior a la vacunación del (síndrome) Guillain-Barré, que se remonta a mi infancia y ha evolucionado para ser progresivamente peor a lo largo de mi vida. Desafortunadamente para mí (y para mi familia, que espera retenerme un poco más), los riesgos superan con creces los beneficios”, aseguró.

“Ya que no puedo cumplir con lo que se está convirtiendo cada vez más en un mandato de la industria, recientemente se decidió que no soy un tipo seguro para estar cerca (de la banda), en el estudio ni de gira. Lo menciono porque no me verán en estos próximos espectáculos.. También quiero compartir mi historia para que cualquier otra persona que esté experimentando la agonía y el aislamiento de quedarse atrás en este momento, sepa que no está completamente sola”.

A pesar de la dura decisión del grupo, el músico (miembro del colectivo durante 14 años) descartó cualquier tipo de rencor contra sus excompañeros.

“No tengo sentimientos negativos hacia mi banda. Ellos están haciendo lo que creen que es mejor para ellos, mientras yo hago lo mismo. ¡Deseando lo mejor a toda la familia Offspring!”, remarcó.

La banda californiana de punk-rock, por el momento, ha optado por no referirse al hecho.

“Necesito afirmar, de manera inequívoca, que apoyo el consentimiento informado, lo que requiere una elección sin preocupaciones por coacción… No me parece ético ni prudente permitir que quienes tienen más poder (gobierno, corporaciones, organizaciones, empleadores) dicten procedimientos médicos a quienes tienen menos poder”, señaló Parada, quien informó que pronto presentará un nuevo proyecto musical junto a su hija.