“A mí no me vuelves a engañar” se titula la nueva canción que el profesor Cristian Urtubia, oriundo de Villa Alemana, compartió esta semana en plataformas de streaming inspirado en el proceso constituyente.

El músico, conocido en el circuito musical por su proyecto Mala Práctica, acompañó la pieza a través de un videoclip que ya circula en redes sociales, y con el que se propuso “advertir a la clase política que los ciudadanos estarán muy pendientes de este proceso que recién comienza, único en nuestra historia”.

El sencillo surge tras una invitación para ser parte del compilado “Chile en Resistencia”, liderado por el músico nortino César Flores.

Al respecto, Urtubia señaló: “Este proyecto pretende narrar de manera muy diversa el acontecimiento llamado ‘estallido social’, con la visión de una amplia parrilla de músicos”.

Con respecto a la temática del single, agregó: “‘A mí no me vuelves a engañar’ es un relato que nace del acuerdo de paz firmado a fines del año 2019, con el fin de calmar las aguas sociales, en el contexto del llamado estallido social. En esta ocasión, me salgo un poco del entorno semi cómico de mis anteriores canciones, no abandonando la frescura del estilo ska”.

La grabación tuvo la colaboración de Andrés Ibáñez en batería y Marco Yáñez en guitarra eléctrica, mientras que la mezcla y masterización quedó en manos de Enrique Monje. El clip fue realizado por el productor y músico Gonzalo Menay.

Escucha la canción, aquí.