Camilo Castaldi, reconocido en el circuito musical como Tea Time, rompió su silencio tras haber sido detenido el 4 de mayo por infringir las normas sanitarias de la pandemia en su domicilio, el día de su cumpleaños.

Tras ser formalizado bajo estos mismos cargos el 3 de abril pasado, el tribunal de garantía ordenó arresto domiciliario total para el exvocalista de Los Tetas, tal como otro de los participantes de la junta.

“Estoy tranquilo, yo soy músico y me dedico a hacer música”, resumió Castaldi en diálogo con La Radio. “Hay varios periodistas que me han defendido: Diana Bolocco y otros, no conozco los nombres… Yo nunca entendí bien por qué me detuvieron”, aseguró.

“La prensa y el fiscal hablan de una fiesta (clandestina), y era una reunión, y en parte era una grabación musical: el 90% de mis reuniones sociales tienen que ver con la música, y la música es mi trabajo… Yo creo que hay mucha gente que no entendemos cuáles son los términos de una cuarentena”, dijo.

Su principal defensa, es haber cumplido el aforo permitido para reuniones de dicha índole en Fase 2 (5 personas). “Esta segunda vez era una situación especial… Estaba de cumpleaños el 4 de mayo. Nunca entendí por qué me detuvieron. Me querían dar 2 meses de prisión preventiva”, recordó.

A su vez, aseguró que minutos antes que llegase la policía, “yo tenía entendido que los invitados se iban, que habían pedido sus móviles. 9:15 llega el ministerio de Salud, el Seremi o como se llame, y empiezan con este hostigamiento”.

“El único (fundamento) que existía (para la detención) era que estábamos 10 minutos pasados de la hora (toque de queda), pero era una situación bastante leve… Yo no entiendo si el toque de queda es para los que se van o para los que se quedan”, reflexionó.

El hecho fue denunciado por sus vecinos por “ruidos molestos”, acusación que Castaldi desmintió: “Las características de gente como yo, o gente que se junta a hacer teatro o música, las personas de nuestra índole, nos acostamos un poco más tarde que la gente que tiene horario de oficina. Es obvio que un músico, un DJ, un grupo de teatro haya tenido (alguna vez) roces con algunos vecinos”.

Ante la situación, el músico se reconoció “asustado” por las normas vigentes: “La ley es la ley, y lamentablemente chuta, ya habían pedido los taxis, el aforo estaba bien, Camilo estaba de cumpleaños. No es un crimen que la polola de Camilo se haya quedado con él, y termino arrestado en un calabozo, frente a un juez que me quiere dar dos meses de prisión”.

“Me sentí como un jaguar a punto de perder mi libertad, y ayer, al quedarme dormido y no firmar, ya siento miedo que me digan que me arrestan por incumplimiento, y que en el juicio digan que a Camilo no le importa nada. Me asustaron ofreciéndome prisión preventiva dos meses, y después de todo el cansancio llego a mi casa y se me va la firma por el sueño… Esto me complica bastante, y estoy en una posición delicada”, reconoció.

“No me interesa averiguar quién fue, nada. Me interesa no tener este tipo de problemas y hacer mi música tranquilo. Estamos pasando todos momentos muy difíciles. He estado limitándome a muchas cosas, hace años, y de vez en cuando, como en mi cumpleaños, decidí invitar a mi amigo, su polola, a mi polola, y éramos cinco. Fue un cumpleaños que terminó de la peor forma”, dijo.