Diversas reacciones han generado los polémicos dichos machistas publicados por Arcángel ayer en Instagram, los mismos que incluso le han valido el repudio de algunos de sus colegas.

“Quieres que te respeten como mujer bla bla bla! Pero te pasas enseñando el cu** en las redes sociales por likes… Las mujeres que se comportan se distinguen, y se catalogan como damas”, comentó el estadounidense de origen puertorriqueño en un post que se convirtió en viral gatillando cientos de críticas.

Una de ellas vino de Residente, quien compartió en la misma red social una reflexión sobre el tema: “Yo, mira, personalmente por likes no enseñaría mi culo en las redes sociales… Pero si tuviera el culo de Anitta, así bien cabrón, estaría todos los días enseñándolo. O si tuviera el culo de Villano Antillano, o el culo de Don Omar. ¡Estaría en tanga, cabrón! Yendo a buscar las cartas al buzón, con un guille cabrón”, señaló.

La argentina Cazzu, por su parte, no se lo tomó tan a la ligera, sobre todo por la justificación del cantante.

“Tengo sentimientos encontrados. Él pide disculpas de una manera muy extraña. Les pide disculpas a las mujeres trabajadoras y a las otras no. Sigue haciendo esta separación entre ‘la que se respeta’ y ‘la que no’ y qué loco que los hombres sean los que elijan a quiénes hay que respetar y a quiénes no”, comentó en redes sociales.

“Lamentablemente es una situación tan grave, es tan grave lo que se dijo que las disculpas no serán aceptadas por una cuestión de muy poca seriedad… Basta, loco, basta de pensar que tienen el derecho de decir quién puede ser respetada y quién no. Basta de pensar que tienen algún tipo de derecho sobre nosotras”, agregó.

Aunque más breve, Becky G también quiso desmarcarse de los dichos de Arcángel: “Todo lo que tengo que decir es que las mujeres pueden hacer lo que les da la gana y expresarse como quieran… En serio seguimos con este tema? Decepcionada es decir poco”, dijo.

En el mismo mensaje, respaldó la defensa de Anitta, la primera en encarar al cantante por sus comentarios. “¿Puedes tú utilizar culos de mujeres en tus videos y ponerle letras explicitas para obtener views, pero al mismo tiempo decir que las mujeres que muestran sus propios culos en sus redes sociales no merecen respeto? Estoy confundida”, apuntó la carioca.

El español Alejandro Sanz también quiso participar del debate mediante un tweet que sacó más de una sonrisa. “Yo mostraría mi culo en fotos si no fuera porque no me hago responsable de los disturbios que podría provocar. #Anitta viva la libertad de mostrar lo que a cada uno le dé la gana. En plena pandemia y tan remilgados”, escribió.