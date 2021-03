La agrupación Wonder Loyola lanzó recientemente su segunda producción “Sol en la Niebla”, un EP de seis canciones grabadas entre 2017 y 2021 en Estudio Insular. El nuevo trabajo está disponible en la web para descarga a través de www.portaldisc.com.

La agrupación, cuyos orígenes se remontan a 2005, está conformada por Cristián Verscheure (Ex Guachiman, ex Radar) en guitarra, bajo, teclados y efectos; Juan Manuel Méndez (Ex Jirafa Ardiendo, Aroldo de Souza) en guitarras y teclados y Peter Estay (Ex Amongelatina y Peteretes Chinchin Band) en batería y percusiones.

De las seis canciones, cinco fueron escritas por Jaime Santana con arreglos de Cristián Verscheure. Mención especial ocupa “Oración” el primer single del disco, cuya versión original es del legendario compositor uruguayo Fernando Cabrera.

La producción de “Sol en la Niebla”

Respecto a cómo se gestó esta producción, Cristián Verscheure explica que “Sol en la Niebla”, comenzó a grabarse en junio de 2017. “Y como ha sido la tónica de los dos discos de la banda, fue un trabajo a fuego lento, muy lento, que poco a poco fue dando sus frutos. Al revés de otros artistas que graban, mezclan y masterizan su trabajo en cinco días, aquí pasaban semanas entre las grabaciones de cada una de las partes del disco. Fue un completo ejercicio de paciencia que finalmente dio sus frutos, porque fue en este prolongado período de tiempo donde las composiciones fueron madurando y fueron tomando forma, lo cual finalmente incidió en el resultado final”, agrega.

Sobre las las temáticas de “Sol en la Niebla”, Juan Manuel Méndez comenta que estás “van desde el amor en una dimensión plena, casi adolescente, la ilusión de días felices, como también la melancolía, la sensación de pérdida, ausencia, abandono y amores perdidos”.

La bendición de Fernando Cabrera

Respecto a cómo el tema Oración, de Fernando Cabrera, llegó a formar parte de este nuevo trabajo, Verscheure señala que “la primera vez que la escuché fue en un tren a Talca, en 2018. La canción apenas comenzó a sonar por los audifonos me voló la cabeza, era demasiado la raja”.

Una vez tomada la decisión de grabarla, “fue hacer una versión más rockera que la original con guitarras distorsionadas, una actitud media punk, si se quiere, y con harta energía. Luego vino el desafío de lograr la autorización de Fernando Cabrera. Así es que buscando cómo contactarnos con él en RRSS, llegamos a un mail y su representante. Le enviamos el tema, a él le gustó, se lo mostró a su novia (a quien le había dedicado la canción) y nos dio su bendición, lo cual para nosotros fue darnos cuenta que vamos por ancho camino en lo que al disco se refiere”, concluye.