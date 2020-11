En un nuevo aniversario de su muerte, un desafío en TikTok impulsado por Queen pretende homenajear a Freddie Mercury a exactos 29 años de su partida.

Se trata de un reto viral donde los usuarios pueden realizar un dueto con la legendaria voz británica de origen parsi, todo esto al son de uno de sus característicos gritos: el “EO”.

El juego vocal -que fue habitual en los conciertos de estadio de la banda inglesa- volvió a tomar popularidad gracias al estreno de Bohemian Rhapsody en 2018, el biopic donde su protagonista, Rami Malek, replicó en pantalla grande los aullidos del cantante.

El audio original corresponde a la presentación del grupo en el mítico festival Live Aid en 1985, el mismo que fue recreado casi completo en el largometraje de Bryan Singer.

“Ha pasado mucho tiempo… ¡Dale una bienvenida magistral a Queen haciendo un dueto con Freddie!”, escribieron en su primer video difundido en la red social china, donde invitaron a los usuarios a compartir sus registros bajo las etiquetas #SingWithQueen, #FreddieMercury y #QueenChallenge.

Aquel, no es el único audio/video que Queen puso a disposición de sus seguidores: también destacan extractos de clásicos como “Another One Bites The Dust”, “Bohemian Rhapsody”, “Don’t Stop Me Now”, “I Want To Break Free”, “Killer Queen”, “Radio Gaga”, “Somebody To Love”, “Under Pressure”, “We Are The Champions” y “We Will Rock You”.

Revisa aquí algunas de las réplicas a los desafíos de Queen que se han viralizado en TikTok: