“La Memoria Infinita”, el exitoso documental de Maite Alberdi, fue preseleccionado para los Premios Óscar 2024.

El filme es uno de los 15 títulos en carrera por la estatuilla al Mejor Documental, todo esto en vistas de la ceremonia número 96 de los premios de la Academia estadounidense.

“American Symphony”, “Apolonia, Apolonia”, “Beyond Utopia”, “Bobi Wine: The People’s President”, “Desperate Souls, Dark City and the Legend of Midnight Cowboy”, “Four Daughters”, “Going to Mars: The Nikki Giovanni Project”, “In the Rearview”, “Stamped from the Beginning”, “Still: A Michael J. Fox Movie”, “A Still Small Voice” “32 Sounds”, “To Kill a Tiger” y “20 Days in Mariupol”, son los documentales que se medirán con “La Memoria Infinita”.

Estos 15 largometrajes fueron seleccionados de un total de 167 en carrera por el Óscar. Ahora, el siguiente paso es determinar cuáles serán los títulos nominados que llegarán a la ceremonia, hecho que se dará a conocer el próximo 23 de enero.

Bajo la conducción del comediante Jimmy Kimmel, la edición número 96 de los Premios Óscar se llevará a cabo el próximo 10 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood (Los Ángeles, California).

A través de redes sociales, Fábula, firma coproductora del documental junto a Micromundo Films, festejó el anuncio. “¡Qué emoción! La memoria infinita de @lamaitealberdi es parte del shortlist de los Oscar 2024 para ser nominada a Mejor Documental. ¡Vamos que se puede!”.