El músico y compositor Walter Afanasieff puso en duda en un podcast que la historia sobre el origen del hit navideño de Mariah Carey fuera cierto. Esto pues la artista “no entiende la música”, afirmó.

El artista conversó sobre la famosa canción de Navidad, “All I want for Christmas is you” en el programa Hot Takes & Deep Dives, en él desmenuzó la creación del hit y también lanzó críticas a la cantante.

Afanasieff dijo que la historia contada por Mariah todos estos años, donde afirma que creó la canción luego de que “se le viniera a la cabeza” cuando era una niña, sería un total invento.

“Ella no toca nada. No toca piano ni teclado. No entiende la música y no sabe nada de cambios de acordes, de teoría musical y todo eso. No sabe como pasar de un acorde disminuido a uno en séptima y luego a otro mayor”, afirmó el compositor en el podcast.

A lo que agregó: “Asegurar que ella escribió una canción con una estructura de acordes más compleja con sus dedos en un teclado Casio cuando era una niña, es una especie de cuento chino”.

De acuerdo a Afanasieff, él ya había comenzado a crear la canción cuando Mariah se unió: “Estabamos en una hermosa casa que estaban rentando y era época de verano. Empecé a escribir el tema en un piano, tocando una especie de boogie-woogie rockero. Mariah entró y comenzó a cantar ‘I don’t want a lot for Christmas’. Luego fue como un juego de pin-pon, yo le pegaba a la pelota y ella me la devolvía“, relató.

La canción fue lanzada en 1994 y formó parte del álbum navideño de Mariah Carey, Merry Christmas. Rápidamente logró gran éxito y a día de hoy, a más de 28 años de su publicación, aún encabeza los rankings de las playlist de Navidad.