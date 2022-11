Protagonistas de "Ardiente Paciencia" y rol de Pablo Neruda: "Sabemos que es un momento conflictivo"

Este miércoles 7 de diciembre debuta “Ardiente Paciencia”, la primera película original de la plataforma de streaming hecha en Chile, con Andrew Bargsted y Vivianne Dietz en los roles protagónicos bajo la dirección del cineasta local Rodrigo Sepúlveda (“Tengo miedo torero”, “Aurora”, “Padre nuestro”).

Se trata de una nueva versión cinematográfica de la emblemática novela homónima de Antonio Skármeta, que en 1983 debutó en el cine con el propio autor en labores de dirección y con un elenco encabezado por Roberto Parada, Óscar Castro, Marcela Osorio y Naldy Hernández.

“Vi algunas imágenes (de esa película), pero preferí no verla completa, por una cosa personal no más: preferí tener la menos cantidad de referencias posibles para hacer el personaje lo más propio y sincero posible”, cuenta a BioBioChile el actor Andrew Bargsted, quien encarnará a Mario en la historia.

“Yo también vi un par de escenas, no la película completa, por lo mismo. No quise tener el referente, a pesar de saber que es una película chilena muy importante. Lo hablamos con el director y a él le pareció certero”, agrega Vivianne Dietz, quien interpreta a Beatriz.

La trama sigue los pasos de Mario, hijo de un pescador que se convierte en cartero de Isla Negra. Corre el año 1969 y en el balneario conoce a uno de sus residentes más ilustres: el poeta Pablo Neruda (Claudio Arredondo), con quien entabla una profunda amistad. Aquel año, el escritor es precandidato a la presidencia de Chile.

Es en ese contexto que Mario, con ayuda de Neruda, aprende poesía con el fin de escribir versos para, según él, el amor de su vida: Beatriz (Vivianne Dietz). El reparto lo completa Paola Giannini en el rol de Elba, la madre de Beatriz, quien será la principal opositora al romance.

Para la dupla de protagonistas, las controversias que rondan la figura de Neruda en los últimos años (la relación con su hija Malva, a quien abandonó cuando era niña, así como la descripción de una violación en “Confieso que he vivido”, donde repasa sus memorias) no quedan al margen al momento de hablar del vate.

“Neruda es un personaje que no podía no estar la película, porque está en la novela, pero es un personaje que ahí está ficcionado. La película se basa en la historia de amor de Beatriz y Mario, y él está apoyando a Mario desde ese lugar, desde la poesía, desde donde lo conocemos mundialmente”, cuenta Dietz.

“Es una figura inevitable, uno no se puede escapar de la figura de Neruda en la historia latinoamericana, no se puede negar su importancia. Sabemos que es un momento conflictivo para su figura actualmente, así como para muchos autores; sin embargo, esta película no está centrada en él, sino en la historia de amor de estos dos jóvenes, y cómo a través de la poesía y las cartas este amor surge”, agrega Bargsted.

Sobre el director de “Ardiente Paciencia”, Rodrigo Sepúlveda, la dupla destaca su confianza y contención, así como el proceso que siguió para dar forma al filme. “Fue muy horizontal. Su energía tiñó todo el rodaje. Y fue un rodaje casi exento de conflictos, lo que es muy poco habitual en el mundo de los rodajes”, cuenta el actor entre risas. “Nos preguntamos juntos cómo reaccionarían esos jóvenes hoy; releímos esos personajes desde estos tiempos”, agregó.

La película, que tuvo su premiere en el Festival Internacional de Mar del Plata, destaca como un nuevo impulso al cine chileno desde el streaming, donde poco a poco las producciones nacionales (y originales de cada plataforma) ganan terreno.

“Este es un buen acercamiento para las personas de nuestra generación, los jóvenes, porque es una película que celebra Chile, sus paisajes. El nivel de fotografía en la película es maravilloso; la música, la poesía, la radio, que era un ente muy importante en esa época, todo eso está presente. Entonces creo que esta película sí o sí debiese acercar a los jóvenes con este Chile que a veces dejamos de mirar, que está aquí y que es maravilloso”, advierte Dietz sobre “Ardiente Paciencia”.