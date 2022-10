Con la presencia de la Ministra de la Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky, la Subsecretaria de la cartera, Andrea Gutiérrez y la Seremi de las Culturas de la Región Metropolitana, Alejandra Jiménez, Balmaceda Arte Joven (BAJ) celebró sus 30 años de vida. La ceremonia se realizó en el Museo de Arte Contemporáneo de Quinta Normal, en el cierre de la muestra colectiva “Balmaceda visual: arte joven para un país despierto”.

Evento de cierre

En el evento participaron diversos proyectos de todas sus sedes, como su compañía-escuela de danza de Antofagasta, el coro-escuela BAJ, la orquesta juvenil de Biobío y el Laboratorio de escritura territorial de Valparaíso, entre otros.

“Proponemos un ejercicio a contramano: admitir que el arte no sirve para nada, hacer una operación mental para retirarlo del lugar de la causa y del efecto, de evaluar por un instante su aura de habilidad experta. Dejar en suspenso la sospecha de su instrumentalización mercantil. Dejemoslo huérfano de padres aristocráticos y de cultores populares, supongamos que no constituye un conjuro para superar las crisis de la modernidad y sus efectos en el planeta. Aun así, dejando todo en suspenso, seguirá siendo una expresión bella o bizarra de múltiples identidades y biografías, individuales y colectivas, aun así, es una dimensión fundamental de la vida. Aun cuando las artes no sirvan para nada, crear y simbolizar es un derecho”, señaló en la oportunidad la directora ejecutiva de BAJ, Loreto Bravo.

Por su parte, la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky, en el evento quiso “felicitar tremendamente a Balmaceda Arte Joven que cumple 30 años, una institución que empezó a hacer políticas culturales, antes de que existieran las políticas culturales en este país y que además cumplen un rol fundamental, tanto en el crecimiento de jóvenes, de personas para generar seres humanos más integrales, que pasan por una experiencia significativa a través de Balmaceda, y también porque crean comunidad, porque salen a regiones, generan descentralización”.

Próximas actividades

Para continuar con las celebraciones, el próximo sábado 22 y domingo 23 de octubre se realizará la Feria Artes y Oficios, espacio al aire libre en el Parque Quinta Normal, en el frontis del Centro de Extensión de BAJ. En la ocasión se instalarán más de 25 stands, donde artistas y colectivos jóvenes ofrecerán trabajos en serigrafía, ilustración, fotografía, editorial y otros.

Durante la jornada – de acceso liberado y para todo público – se realizarán, además, intervenciones artísticas y muestras finales de talleres y residencias.