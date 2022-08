Con la premisa del silencio que arrastra la explosión de una bomba y los cuerpos afectados que terminan convirtiéndose en cenizas, ‘Proyecto Bomba’ se tomará el corazón del Barrio Italia con su nueva propuesta performática ‘Restos’ esta primavera.

La directora del proyecto, Arantza A. Sánchez, adelanta que “esta vez la puesta en escena va a ser diferente”, ya que, tomará distancia con el contexto de la calle de ‘Bomba’, como también de la lucha feminista centrada en la mujer, para conformar una pieza teatral enfocada en el movimiento que compromete las corporalidades tomando en cuenta a las disidencias como eje central de la premisa.

Restos

Basado en una investigación histórica de los bombardeos atómicos efectuados en Hiroshima y Nagasaki en 1945, el escrito inicial de ‘Restos’ recopila testimonios reales de los sobrevivientes a las explosiones, a través de los que se pretende transportar a los espectadores para que reflexionen sobre el trauma vivido por los cuerpos y las consecuencias de una bomba.

“Hemos ocupado este concepto de la ciudad irrumpida por la bomba para poder situarnos en estas crisis internas que uno a veces pasa. No queremos contar la historia, sino tomar este hecho histórico para poder decir ‘yo también he vivido una explosión en el alma, también he estado a punto de fallecer, también me han destruido todo’”, comenta Arantza, adelantando las primeras conclusiones del trabajo investigativo que han estado llevando a cabo estas semanas en Espacio Vitrina.

En escena

A partir de los vestigios que deja una explosión, el argumento central de la obra pretende abarcar la segmentación del cuerpo, parte que está a cargo de José Acuña, actor y asistente de dirección del proyecto, con la finalidad de orientar al público hacia una reflexión en torno al modelo binario de género que ha regido históricamente en la sociedad. Sobre esto, Arantza explica que la obra tiene como principal intención “difuminar lo que es ser mujer y lo que es ser hombre, jugar un poco con la androgeneidad y con la disolución de lo femenino y masculino”.

Con alrededor de 17 intérpretes en escena y 50 minutos de duración, ‘Restos’ contará con un trabajo sonoro que incluirá instrumentos musicales y vocalización en vivo, algo inédito para la compañía que dio sus primeros pasos en la marcha del pasado 8M. El público de la obra se verá inmerso en un viaje distópico que deambulará por las tres etapas que suceden a una explosión.