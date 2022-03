Ortúzar, artista y docente, fue pionero en el desarrollo del arte cinético en Chile, en la convergencia entre arte y ciencia y en su compromiso con el arte en el espacio público.

“El arte es un proceso generador, no tiene diferencias marcadas con la actividad creadora de un científico. El artista debe ser una persona con profunda capacidad de análisis y de síntesis, debe ser un investigador en el más amplio sentido de la palabra, un individuo dinámico y curioso, por todos los fenómenos que conforman el campo del mundo que nos rodea”, publico la revista Mundo en 1987, citando a Carlos Ortúzar Worthington sobre su proceso creativo.

Archivo digital

Desde el 17 de marzo estará disponible el archivo digital, incluidos documentos históricos inéditos. Éste es resultado de un proyecto que rescata su acervo documental, recopilado por el autor durante su vida.

El proyecto “Carlos Ortúzar: sistematización e investigación de su Archivo para la comprensión y difusión de su obra” -co-financiado por la familia del artista y Fondart Regional, Línea Patrimonio Cultural, modalidad investigación, convocatoria 2020- incluye una serie de investigaciones sobre la obra y trayectoria del artista, como la preservación física y digital de 338 piezas documentales.

Son cuadernillos, textos, catálogos, fotografías, maquetas, recortes de prensa, libros y moldes, que integran el fondo documental que está en la web www.carlosortuzar.cl, que será lanzada el día en que se cumplen 90 años del nacimiento de Ortúzar.

El proyecto lo han realizado las investigadoras Marcela Ilabaca y Beatriz Sánchez, con el patrocinio del Archivo del Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA). El Museo ha apoyado en la custodia del acervo documental y en el traspaso de conocimiento a través de su coordinadora, María José Lemaitre. En el proyecto han participado los profesionales del MSSA Isabel Cáceres, archivera del MSSA, María José Vilches, en la comunicación digital y José Hohmann, en el desarrollo web.

Carlos Ortúzar Worthington

Cursó estudios de derecho y filosofía en la Universidad de Chile, en 1956 ingresó a la Escuela de Bellas Artes de la misma casa de estudios. Como académico y artista exploró el diseño aplicado, la escultura, la pintura y la orfebrería. Utilizo en forma sistemática las nuevas materialidades para las artes visuales. Defendió y promovió la idea del arte en el espacio público, fuera de los museos y galerías.

En su obra temprana proyectó temáticas como el paisaje, las leyendas tradicionales y la arqueología chilena.

En 1964 ganó la Beca Fullbright y realizó estudios en el Pratt Institute y en The New School of Social Research de Nueva York, Estados Unidos. A partir de ahí, comienza a experimentar con materiales industriales.

En 1968 Ortúzar participó como académico de la Facultad de Artes en la Reforma Universitaria de la Universidad de Chile y creó el Taller de Diseño Integrado para la Arquitectura (DI), proyecto al que invitó al artista Eduardo Martínez Bonati, y donde se sumó luego Iván Vial y Angélica Quintana. De este trabajo colaborativo surgió el Mural cinético para el paso bajo a nivel de Santa Lucía.

Uno de los trabajos más reconocidos del artista es la escultura “Monumento al General René Schneider” (1971), donde aplicó materiales industriales como el acero para realizar formas sintéticas y monumentales.

Ortúzar fue recococido recientemente con el homenaje de la 14 Bienal de Nuevos Medios sobre su obra cinética “El Cuarto mundo” (1972), obra que estuvo emplazada en el frontis del edificio UNCTAD y desapareció después del golpe de Estado, y con la declaración de Monumento Histórico del Mural del paso bajo a nivel de Santa Lucía en 2021.

Lanzamiento en el MSSA

El archivo digital de Carlos Ortúzar estará abierto para el público especialista y general a través de la plataforma de software libre Collective Access.

La actividad “Carlos Ortúzar. Deshacer el tiempo desde su Archivo” se realizará el 17 de marzo a las 18:00 horas en forma presencial en el MSSA. En ella participarán desde el archivo Carlos Ortúzar: Marcela Ilabaca (Chile, 1978) investigadora y responsable del proyecto; Beatriz Sánchez (Chile, 1984), investigadora; Isabel Cáceres (Chile, 1981), archivera y Guillermo Tejeda (Chile, 1947), artista y amigo de Carlos Ortúzar.

En la presentación, se encontrará Sebastián Valenzuela-Valdivia, encargado de debate y pensamiento del MSSA. Se abordarán los orígenes y devenir de la conformación del Archivo, los principales desafíos de conservación y digitalización de las piezas documentales y las investigaciones preliminares que ha arrojado el proyecto respecto a las facetas de orfebre, diseñador, escultor y académico de Carlos Ortúzar. Guillermo Tejed, abordará un perfil más personal del artista, con quien se encontró en diversos espacios de su trayectoria.

“Carlos Ortúzar era uno de los profesores estrella cuando estudié arte en la Universidad de Chile, conocí y admiré su obra. Durante la Reforma Universitaria me invitó a trabajar con él en la organización de unos coloquios orientados al diálogo interno. Lo traté más tarde en el exilio en Barcelona. Durante los trabajos de restauración y edificación del GAM asesoré a los arquitectos respecto a la colocación o recuperación de las obras artísticas incorporadas al inicial edificio de la UNCTAD, incluyendo una escultura suya originalmente situada en el acceso de la calle Villavicencio, y hoy desaparecida”, cuenta Tejeda.

La actividad tiene aforo limitado, se realizará en el tercer piso del Museo (República 475, Santiago) y requiere inscripción previa en este enlace bit.ly/lanzamiento_archivo_ortuzar.

Participantes

Marcela Ilabaca (Chile, 1978). Investigadora Archivo Carlos Ortúzar. Responsable del proyecto de sistematización e investigación del Archivo Carlos Ortúzar (2020-2021), financiado por Fondos Cultura, convocatoria 2020, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Escultora, educadora e investigadora independiente. Licenciada en Artes y Magíster en Arte con mención en Teoría e Historia del Arte por la Universidad de Chile. Es integrante de la Red de Investigadores del MSSA.

Beatriz Sánchez (Chile, 1984). Investigadora Archivo Carlos Ortúzar. Es Licenciada en Historia de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y Licenciada en Estética PUC, además es Magíster y Doctorante en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile, para estos últimos le fue otorgada la beca Conicyt. Se ha desempeñado como docente e investigadora en arte político chileno y latinoamericano, además en teoría de la fotografía latinoamericana y de género.

Isabel Cáceres (Chile, 1981). Archivera Archivo Carlos Ortúzar. Licenciada en Teoría e Historia del Arte, Magíster en Filosofía, mención Axiología y Filosofía Política y Diplomada en Archivística en la Universidad de Chile. Su trabajo profesional como archivera se ha desempeñado principalmente en el Archivo del Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Además, ha colaborado en la creación y desarrollo de fondos documentales de artistas y entidades culturales chilenas.

Guillermo Tejeda (Chile, 1947). Estudió Filosofía y Bellas Artes en la Universidad de Chile, y en la Universidad de Barcelona. En el ámbito de la innovación comunicacional y visual, ha colaborado con diversas instituciones, empresas y autores, entre ellos Nicanor Parra, Alessi, Swatch, IBM, Hoteles Explora, Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya, SCD, Rectoría de la Universidad de Chile, Ministerio de Transportes de Chile, El Mostrador, Revista El Sábado, LUN, La Nación Domingo, Diario La Época, Pabellón de Chile en Expo Sevilla 92, etc. Fue fundador de la revista The Clinic y de la empresa de arte y diseño La Máquina del Arte. Entre sus libros figuran ‘Diccionario Crítico del Diseño’, ‘Allende, la señora Lucía y yo’, ‘Amster’ y ‘La Fábrica’. Ha recibido el Premio Altazor de Diseño Gráfico (2000), el Premio Ministerio de Educación al Mejor Ensayo (2002, 2010), y el Premio de Diseño del Consejo de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile en 2014. Enseñó durante 45 años en la Universidad de Chile, en la Universidad Diego Portales y en las escuelas de diseño Massana y Elisava de Barcelona. Hoy está retirado y, tal como indica, “dedica su energía al complejo arte de no hacer nada e irse preparando para la nada”.

Más información del proyecto en https://www.carlosortuzar.cl/