Diversos artistas y celebridades rusas y ucranianas se han manifestado a raíz del conflicto bélico que tiene enfrentadas a ambas naciones.

Una de ellas fue la cantante Regina Spektor (1980, Moscú), quien reflexionó sobre sus orígenes en una publicación vía Instagram donde comparó las tácticas de Vladimir Putin con las de la Alemania Nazi.

“Hoy me duele el corazón porque no importa cuántas grandes obras de arte y música (Guernica… Masters Of War… La mayor parte de Okudzhava y Vysotsky… Vonnegut… Remarque… Todas esas películas en todos los idiomas) retraten sus horrores, nuevos ‘Maestros de la Guerra’ parecen surgir de nuevo en todas las naciones”, escribió.

“Todavía hay verdaderos nazis en el mundo. En Ucrania hay millones de civiles que son arrastrados a una guerra, y en Rusia niños que son enviados a luchar y morir sin otra razón que el horror”, agregó.

Vera Farmiga, actriz de la franquicia “Up in the Air” y “Conjuring”, de padres ucranianos, compartió una imagen de la bandera del país con versos del himno nacional. “#IStandWithUkraine” (“Estoy con Ucrania”), escribió en la publicación.

El ex “Dancing With the Stars”, Maksim Chmerkovskiy, ucraniano que actualmente se desempeña como juez en “World of Dance”, subió a sus redes un video desde Kiev en medio de la invasión.

“Nunca seré el mismo. Esto es estresante y estoy recuperando viejos sentimientos. Esto se siente como cuando nos fuimos en los años 90″, comentó en Instagram evidentemente emocionado.

“Literalmente me había olvidado de esos sentimientos de ‘siempre al límite’, y de hecho comencé a preocuparme por cosas como las parrillas para barbacoa. Estoy llorando mientras escribo esto, porque todos los hombres merecen preocuparse por las ‘parrillas para barbacoa’ y no por la maldita guerra. Abraza a tus seres queridos”, agregó.

La cantante Jamala, ganadora de Eurovisión 2016 representando a Ucrania, no quiso quedar al margen: “¡No queremos guerra! ¡Estamos por la paz! Por favor, apoye a Ucrania”, dijo.

La actriz de “Vikings” Katheryn Winnick, canadiense de padres ucranianos, se definió como “una ucraniana orgullosa” e instó a la gente a “apoyar a Ucrania” durante el ataque de Putin.

Mismo mensaje de la modelo Alexandra Kutas, quien compartió imágenes de una protesta en Londres contra la invasión. “¡Estamos de pie! ¡Londres por Ucrania!”, señaló. Por el momento, celebridades rusas y ucranianas continúan atentas al conflicto bélico. Mira aquí algunas de sus declaraciones: