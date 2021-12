Carlos Marín, cantante español de la agrupación de música clásica Il Divo, ha fallecido este domingo 19 de diciembre, a sus 53 años.

El artista estaba hospitalizado por complicaciones derivadas de covid-19 en Manchester, Inglaterra, ha informado el periódico español El Mundo.

Marín estaba en coma inducido debido a su grave estado de salud, internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Il Divo anunció la noticia en sus redes sociales oficiales, expresando que “es con sentido pesar que les informamos que nuestro amigo y colega, Carlos Marín, ha muerto”.

“Será extrañado por sus amigos, familia y fans. Nunca habrá otra voz o espíritu como Carlos”, añadieron.

It is with heavy hearts that we are letting you know that our friend and partner, Carlos Marin, has passed away. He will be missed by his friends, family and fans. There wiIl never be another voice or spirit like Carlos. pic.twitter.com/uyRFjXADF6

— Il Divo (@ildivoofficial) December 19, 2021