La estabilización de la situación sanitaria en la región de los Ríos ha permitido al Festival Internacional de Cine de Valdivia, FICValdivia, fortalecer su programación presencial durante toda la semana del festival.

Con los aforos actuales, la estructura de programación se divide en aquella que podrá verse exclusivamente de manera virtual a través de ficvaldivia.cl, otra que tendrá carácter híbrido -con exhibiciones presenciales y también virtuales-, y un porcentaje que solo tendrá emisión en salas.

Entre las proyecciones que podrán verse de manera exclusivamente presencial, a través de la previa obtención de tickets online para resguardar el cupo permitido por aforo de sala, están los largometrajes de apertura, central, clausura y las seis películas que integran la sección Gala, dedicada a los grandes maestros del cine contemporáneo.

“El Festival Internacional de Cine de Valdivia 2021 es la suma de aprendizajes durante la pandemia más la irrestricta voluntad de todo un equipo por volver a reunirnos junto a nuestra comunidad cinematográfica en tres salas emblemáticas de nuestra ciudad, respetando los protocolos sanitarios, pero a la vez manteniendo nuestra Selección Oficial y algunas secciones no competitivas disponibles de manera online, para que puedan ser disfrutadas en todo Chile, incluyendo la sección Homenajes que también estará disponible para Latinoamérica”, sostuvo Raúl Camargo, director del FICValdivia.

“Agradecemos el apoyo de las autoridades de la ciudad y la región que han hecho posible que este sueño de reencuentro sea una realidad”, añadió.

En la que será la “nueva casa” del evento y del Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia, lugar que será un espacio abierto a la comunidad, para hacer talleres, conocer de la historia del cine en la región, planificar nuestras actividades y una sala de barrio para exhibir películas con la mejor tecnología, el miércoles 29 de septiembre se le dio el vamos a la 28° edición del FICVadivia.

A mediodía se presentó la programación completa junto al spot de este año, realizado conjuntamente con estudiantes y académicos de la Escuela de Creación Audiovisual de la Universidad Austral de Chile (UACh).

En la ocasión participaron el gobernador regional de Los Ríos, Luis Cuvertino; la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann; el rector de la UACh, Hans Richter; la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Gabriela Avendaño; y Antonio Ruiz Tagle, presidente del Directorio del Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia.

Programación edición N° 28 FICValdivia

Apertura

Adicionalmente a los cortometrajes Los Huesos, de Cristóbal León y Joaquín Cociña, y de Alicia Soñó con un Faro, de José Luis Torres Leiva, que tendrán exhibición presencial y también emisión online para quienes no asistan físicamente al festival, el filme Faya Dayi, largometraje documental de la cineasta mexicano-etíope Jessica Beshir, es el tercero que integra esta sección y su exhibición será exclusivamente presencial.

La película -filmada en un blanco y negro que realza el talento visual de su realizadora-, toma como contexto una leyenda etíope para elaborar una reflexión en torno al khat, un pequeño arbusto que se cultiva en África oriental y que por sus propiedades alucinógenas tiene un carácter ritual para los musulmanes sufíes.

Faya Dayi describe esa dimensión religiosa ligada al consumo de esta planta y la confronta con la lógica puramente extractiva de su masificada ex plotación comercial. A través de las pequeñas historias que Beshir hilvana en torno a ella, el filme se proyecta hacia el escenario político y represivo en su país.

Film Central

A partir de este año, a las habituales películas de apertura y clausura, FICValdivia suma como evento especial el Film Central, que se exhibirá únicamente de modo presencial a mitad del certamen. Este año la elegida para dar el vamos a este nuevo espacio de programación es la película A Night of Knowing Nothing, de la cineasta india Payal Kapadia, sobre una estudiante de cine y televisión que escribe cartas a su expareja que ha debido retornar a su pueblo natal.

El filme registra los textos a través de una voz en off y con ellos indaga en el entorno de la mujer, su visión de mundo, sus anhelos y sus ensoñaciones a partir de una puesta en imágenes que emula la visualidad de una película casera.

Clausura

Para la clausura, en tanto, junto a la exhibición presencial y online de Notas, Encantaciones: Parte II, Carmela, de Alexandra Cuesta, y de Trópico de Capricornio, de Juliana Antunes, se exhibirá de manera exclusivamente presencial el filme What Do We See When We Look at The Sky?, del cineasta georgiano Alexandre Koberidze, una comedia situada en una ciudad costera de Georgia en el marco del mundial de fútbol de 2018 en Rusia.

La cinta narra los encuentros fortuitos entre una farmacéutica y un futbolista a quienes, inmediatamente después de su primera cita, un hechizo cambia sus apariencias y pierden con ello toda posibilidad de reconocerse. Mientras intentan establecer contacto nuevamente los distintos espacios de la ciudad en la que habitan, dejan de ser anodinos y se transforman en lugares potenciales de un reencuentro.

Películas – Faya Dayi, de Jessica Beshir. Etiopía, Estados Unidos, Qatar. 2021. 120 min. Premiere Latinoamericana. – What Do We See When We Look At The Sky?, de Alexandre Koberidze. Alemania, Georgia. 2021. 150 min. Premiere Latinoamericana. – A Night Of Knowing Nothing, de Payal Kapadia. India, Francia. 2021. 90 min. Premiere Latinoamericana.

Cortometraje de Ceremonia de Premiación

También será exclusivamente presencial, dentro de la ceremonia de premiación, la exhibición del cortometraje Falling Leaves, de la pionera francesa Alice Guy-Blanche realizado en 1912 en Estados Unidos, programada en esta misma sección.

El filme es una bella fábula sobre una joven enferma a quien el médico familiar asegura que morirá cuando caiga la última hoja del otoño. Su hermana pequeña, Trixie, desesperada, acude al doctor Earl Headly, un prestigioso especialista, con la esperanza de que la salve.

Falling Leaves fue la película elegida para el segundo Concurso de Composición Musical de Cortometrajes Patrimoniales, que organizan colaborativamente la Orquesta de Cámara y el Festival Internacional de Cine de Valdivia y que este año contó con el apoyo de la Embajada de Suiza. La partitura ganadora será la que acompañe en vivo a la exhibición de este cortometraje durante la clausura.

– Falling Leaves, de Alice Guy-Blanche. Estados Unidos. 1912. 12 min.

Galas

También tendrán exclusividad presencial las seis películas que forman parte de la sección Gala. Esta sección, destinada a la difusión de las películas más recientes de directores consagrados que movilizan los caminos del audiovisual internacional, incluye Diários de Otsoga, la primera colaboración en conjunto de los portugueses Maureen Fazendeiro y Miguel Gomes, ambos ganadores de FICValdivia con Motu Maeva y Aquel Querido Mes de Agosto, respectivamente.

a película se centra en tres personajes que, en medio de su laxitud, deciden construir un invernadero para mariposas. El filme avanza cronológicamente en reversa y, de este modo, el relato se acerca a una reflexión sobre las propiedades fabriles del propio cine.

Del mismo modo que en 2017, cuando FICValdivia exhibió Claire’s Camera y On The Beach at Night Alone, este año el realizador surcoreano Hong Sangsoo volverá a estar presente con sus dos largometrajes terminados este año. Introduction enlaza diversos episodios en la vida de un muchacho (Shin Seok-ho), episodios que están tenuemente ligados por las aspiraciones afectivas de su protagonista.

El filme mantiene esas estructuras circulares que suelen tener sus relatos y aquí todas las situaciones que el director construye descansan sobre los anhelos y expectativas de su protagonista, las que eventualmente se frustran. En el caso de In Front of Your Face, la cinta reincide en las referencias permanentes de su obra: el cine como el entorno tangencial de sus personajes, la elección de pareja, la importancia del espacio urbano y, por cierto, los bares como lugar de encuentro y de consumo de alcohol.

Con esos elementos el filme indaga en la vida de una actriz parcialmente retirada que regresa a Corea después de muchos años viviendo en Estados Unidos. El reencuentro con su hermana y su sobrino, pero, especialmente, su retorno a la ciudad para un eventual papel en una película, son los motores que desajustan la existencia de esta mujer.

En la edición 27° del año pasado el rumano Radu Jude estuvo presente en esta misma sección con Uppercase Print. Este año retorna con Bad Luck Banging Or Loony Porn que, al igual que su filme anterior, es un ejercicio de total libertad creativa. La historia gira en torno a una profesora que ve cómo su vida se transforma en un infierno cuando un explícito video sexual casero que grabó con su marido se filtra y amenaza con arruinarle la vida. La historia permite a Jude examinar la moral de determinados grupos rumanos, reflexionar en torno a lo que puede o no mostrarse en el cine y a cuestionar el lugar del espectador en ese ejercicio.

Memoria, el nuevo filme de Apichatpong Weerasethakul, se traslada de la selva tailandesa a la urbe colombiana y es también la más occidental de sus películas. El cambio, en todo caso, no altera la dirección a la que apuntan sus observaciones ni tampoco la profundidad con que las desarrolla cinematográficamente. Jessica (Tilda Swinton) es una viuda que se encuentra de paso en Bogotá visitando a su hermana quien se encuentra aletargada en la cama de un hospital debido a una rara enfermedad.

Una noche, el ruido de unas extrañas detonaciones que no parecen provenir de ningún lugar específico la despierta y altera en tal grado que se obsesiona por buscar el origen de esos sonidos. El filme es, como muchos de su director, un viaje hacia el interior de su personaje, un trayecto que la hace recorrer primero por las zonas visibles y heridas de la ciudad y luego por la naturaleza ancestral de su cosmogonía.

En un registro distinto, Retour À Reims (Fragments), el nuevo documental del francés Jean-Gabriel Périot recurre a un asombroso contingente de material de archivo -desde noticieros y películas de ficción hasta documentales-, para reconstruir la historia de la clase obrera francesa tomando como hilo conductor la obra autobiográfica Regreso a Reims (2009) del filósofo e historiador Didier Eribon.

Como ya lo había hecho en Une Jeunesse Allemande y luego en Nuestras Derrotas, Périot elabora una mirada muy personal sobre el itinerario político y popular de la Europa del siglo XX, especialmente en aquellos hechos que atravesaron los años sesenta. Desde este punto de vista, su nueva película alberga un arco más amplio y se extiende en dos partes desde los años treinta hasta fines del siglo.

Gala – Diários de Otsoga, de Maureen Fazendeiro y Miguel Gomes. Portugal. 2021. 102 min. Premiere Chilena. – Introduction, de Hong Sangsoo. Premiere Chilena. Corea Del Sur. 2021. 66 min. – Bad Luck Banging or Loony Porn, de Radu Jude. Rumania, Luxemburgo, República Checa, Croacia. 2021. 106 min. Premiere Latinoamericana. – In Front of Your Face, de Hong Sangsoo. Corea Del Sur. 2021. 85 min. Premiere Latinoamericana. – Memoria, de Apichatpog Weerasethakul. Colombia, Tailandia, Francia, Alemania, México, Qatar. 2021. 136 min. Premiere Latinoamericana. – Retour À Reims (Fragments), de Jean-Gabriel Périot. Francia. 2021. 80 min. Premiere Latinoamericana.

Las películas incluidas en las secciones Nuevos Caminos, Disidencias, Nocturama, Cortos Autorales, y aquellos que conforman las secciones La Lección de Cine, Clásicos, Totalmente Salvaje y VHS Erótico, tendrán exclusividad presencial.

Paralelamente a la programación que será exclusivamente presencial, FICValdivia ha programado también otras que serán exclusivamente online. En esa calidad se incluyen las secciones Pásate una Película, la selección de cortometrajes de escuelas de FACIUNI, Ventana Cine Austral, Cine y Resistencia y, en el marco de la sección Cortometrajes en Foco, la muestra especial de cortos realizados por los colectivos brasileños Chorumex y Anarca Filmes, a quienes reunimos bajo el nombre de Chorume Anárquico.

En el caso de las selecciones oficiales, su exhibición será también en modalidad presencial el día de su estreno y posteriormente su liberación en formato online durante 24 horas o hasta agotar los cupos, con excepción de la Muestra de Cortometrajes para Niños y Niñas que será totalmente virtual.

AutoCinemás

El equipo organizador del FicValdivia junto a Banco Estado, han programado esta actividad gratuita que presentará las películas nacionales Los Niños, de la directora Maite Alberdi (La Once, El Agente Topo, El Salvavidas), La Casa Lobo, de Cristóbal León y Joaquín Cociña y La Mentirita Blanca de Tomás Alzamora. Lo particular es que se trata del primer autocine público y gratuito para toda la comunidad con cine y música en vivo en FICValdivia. Las bandas que serán parte de esta actividad son Vevar (René González), Astromelia y Mariana Eridea.

Los asistentes deben inscribirse previamente en ficvaldivia.cl identificando a cada ocupante del automóvil. Este formato permitirá acceder en cada automóvil con un máximo de cuatro ocupantes, todos debidamente inscritos, los cuales, luego de pasar por protocolos sanitarios, podrán disfrutar en pantalla grande este documental y música en vivo. Tanto el sonido del documental como la presentación en vivo de la banda, serán transmitidas por un dial FM directo a la radio del automóvil.

Voces

Voces Ciudadanas

Como parte de las actividades paralelas, nuevamente el festival ofrecerá un espacio de diálogo y reflexión en el marco de Voces Ciudadanas, que será transmitido vía online y que busca debatir sobre contenidos de contingencia nacional e internacional. Este espacio es organizado por el Centro de Promoción Cinematográfica de Valdivia, y contará con destacados exponentes del país.

Voces Ciudadanas tendrá el martes 12 el Kawin “Derechos Humanos y Territorio en el Pueblo Nación Mapuche”, organizado en alianza con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), una conversación moderada por Salvador Millaleo Hernández y en la que participarán: Carmen Jaramillo Gualaman, Profesora General Básica y Jefa de la Unidad Técnica Pedagógica Comunal en el Departamento de Educación de la comuna de San Juan de la Costa y ex candidata constituyente; Daniela Milanca Olivares, Profesora de Historia y geografía, Educadora Intercultural Mapuche y Epewtüfe en algunos jardines infantiles de la región de Los Ríos. Activista medioambientalista y feminista; Carmen Caifil Caifil, Abogada Mapuche y Defensora de los Derechos Territoriales y ex candidata a Constituyente, y Martín Correa Cabrera, licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, prestigioso investigador especializado en temas de conflicto y demandas de los pueblos indígenas americanos.

En este programa destaca el Kawin Astronómico, programado para el jueves 14 de Octubre. El encuentro, moderado por Beatriz Zamorano (Qué Leo Valdivia), contará con exponentes de dos generaciones de astrónomos y escritores, ambos con recientes y exitosas publicaciones: Teresa Paneque, Licenciada y Magíster en Astronomía de la Universidad de Chile. Actualmente es candidata a Doctora en Astronomía en el Observatorio Europeo Austral (ESO, Alemania) y en la Universidad de Leiden (Holanda) y el astrónomo y doctor en Astronomía, con mención en Astrofísica, José María Maza Sancho.

Voces Cine

Este año se han organizado dos conversatorios, el primero con los directores portugueses Maureen Fazendeiro y Miguel Gomes, dará inicio al programa de Voces el lunes 11 de octubre, y el segundo con el destacado realizador tailandés Apichatpong Weerasethakul, a realizarse el viernes 15 de octubre.

Encuentros Australes

Encuentros Australes es el espacio de industria del FICValdivia. Busca compartir una mirada de desarrollo de nuestro campo audiovisual, apostando al trabajo colaborativo, las conversaciones de cine, la exploración creativa y la reflexión permanente sobre lo que filmamos, con vocación descentralizada y que apuesta a fortalecer los lazos latinoamericanos. Su sección Cine Chileno del Futuro es parte fundamental y este año considera la participación de 17 proyectos cinematográficos ya anunciados.

Estos anuncios completan la programación de esta edición. Toda la información y comunicados están disponibles en ficvaldivia.cl.

El Festival Internacional de Cine de Valdivia es fundado y organizado por la Universidad Austral de Chile; producido por el Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia; invita la Ilustre Municipalidad de Valdivia, el Gobierno Regional de Los Ríos y Codeproval; financia el Fondo de Fomento Audiovisual y el Programa Otras Instituciones Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; aliado principal DirectTV y auspiciador oficial BancoEstado.