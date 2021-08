Este domingo 8 de agosto, en medio de las cifras locales más optimistas en lo que va de pandemia, el Día del Niño se celebrará con variadas actividades culturales, digitales y presenciales.

Panoramas de cine, danza y música en vivo se reactivarán este fin de semana desde distintas latitudes, siempre enfocadas en la familia. A continuación, una selección de 10 datos para celebrar desde casa y al aire libre esta festividad que, en el marco de la crisis sanitaria, cobra más sentido que nunca.

Mazapán Sinfónico

El domingo 8 de agosto, a partir de las 17:30 horas, será retransmitido a través del CEAC TV el concierto “Mazapán Sinfónico”, que muestra un recorrido por los éxitos de la recordada agrupación folclórica-infantil de la mano de la Orquesta Sinfónica Nacional y el grupo Mazapán.

Función de cine infantil

“El Libro de Lila” (2017) es la primera película animada e infantil hecha íntegramente en Colombia, y este domingo tendrá una función presencial en el Centro Arte Alameda en el marco del Día del Niño.

Esta es la ópera prima de la directora y guionista Marcela Rincón González y el primer título infantil animado e inspirado en personajes y escenarios del Pacífico colombiano. Co-producida por Fosfenos Media, productora de las hermanas Marcela y Maritza Rincón González (creadoras de la exitosa serie Guillermina y Candelario), y la compañía uruguaya Palermo Estudio, la realización de esta película tomó 8 años de trabajo e incluyó la participación de 180 artistas.

Don Quijote y 31 Minutos

31 Minutos regresa a la actividad con el estreno digital de su exitosa obra “Don Quijote”, basada en un clásico de Miguel de Cervantes. La cita es este 8 de agosto a las 17:00 horas a través de Teatroamil.tv. “Juan Carlos Bodoque interpretando a Miguel de Cervantes; Tulio Triviño como Don Quijote, Juanin Juan Harry como Sancho, Patana es Pantonia, la sobrina del hidalgo; y Policarpo como el posadero”, adelanta la descripción del montaje.

Clases para un huerto en casa

Las celebraciones en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) comenzarán este sábado 7 a las 10:00 AM con dos talleres de huertos urbanos de la profesora Camila Lucero, “Aprende a cultivar tus alimentos” y “Arma tu huerto en casa”. Se trata de grabaciones audiovisuales que debutarán ese mismo día en la cuenta en YouTube del organismo.

Baile para niños

En paralelo a las actividades digitales, en el hall del GAM se realizará un “Parque Didáctico” en formato presencial. Un taller donde niños y niñas podrán explorar sus capacidades motoras por medio de juegos y ejercicios prácticos para trabajar sus destrezas. Esta actividad se realizará el sábado 7 de agosto a las 11 de la mañana.

El domingo 8, será el turno de las clases de baile de la Academia Power Peralta, fundada por la dupla de baile de danza urbana del mismo nombre. Serán dos bloques gratuitos para niños y niñas entre 7 y 11 años (a las 11 AM la clase “Girly Kids” junto a la profesora Aline Osorio, donde podrán aprender coreografías con ritmos suaves y música para todos los gustos; y a las 12 la clase de “Kids Dance” con la profesora Pri Farías, donde aprenderán coreografías para desarrollar y mejorar ritmo, musicalidad y movimientos). Las actividades se extenderán durante toda la tarde.

Tributo musical a Studio Ghibli

Para celebrar el Día del Niño, el Centro Cultural Matucana 100 en coproducción con Kokorone Music ofrecerá este domingo un concierto online en homenaje al Studio Ghibli, que incluirá temas musicales de sus diez películas más reconocidas.

Así, el ensamble instrumental y vocal chileno interpretará 22 canciones entre las que se encuentran ‘Take me home, country road’, ‘Umi no okaasan’, ‘Rondo of the house of sunflowers’, ‘Inochi no namae’, ‘Itsumo nando demo’, ‘Warabe uta’, ‘Sekai no Yakusoku’, ‘Mononoke hime’, ‘Arrietty song’ y ‘Tonari no Totoro’, entre otras.

Las entradas para este espectáculo ya se encuentran a la venta en la página de M100 (los precios van desde los $4.000 hasta los $8.000).

Un festival sólo para niños

El Festival Internacional de Cine para niños, niñas y jóvenes Ojo de Pescado y el Parque Cultural de Valparaíso cumplen 10 años de vida. En ese contexto, y con el fin de celebrar el compromiso de ambas organizaciones con los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes, hasta el 15 de agosto se podrá acceder a la muestra “Identidad y Memoria: enfoque de derechos para la protección de la niñez y la adolescencia”, en la plataforma del evento.

Paralelamente, se realizarán dos diálogos virtuales: “Identidad, Memoria y Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes en contexto de protección institucional”, los días 4 y 11 de agosto a las 19:00 hrs. Ambos serán trasmitidos por los Facebook Live del Festival Ojo de Pescado y el Parque Cultural del Valparaíso.

Un Mocha Dick presencial

Desde este miércoles hasta el próximo domingo -y por éxito de venta- se extendió la temporada de “Mocha Dick” en Matucana 100, obra de teatro familiar que podrá verse presencialmente en el teatro principal de M100 (adultos con pase de movilidad y aforo restringido para 100 personas).

La historia cuenta la aventura de un grupo de marineros que sale al mar con un objetivo claro: cazar al cachalote que aterroriza a los pueblos costeros y que es conocido como ‘Mocha Dick’. El tiempo pasa y no logran dar con ella porque uno de los tripulantes, el joven ‘Aliro Leftraru’, se dedica con ahínco a boicotear el viaje convencido de que Mocha Dick es en realidad la madre de todas las ballenas, origen del mito mapuche del Trempulcahue. Los niños y niñas desde los seis años no pagan entradas y el resto del público puede optar al sistema ‘Paga lo que puedas’, con valores que van desde los $3.000 hasta los $7.000. La función es a las 19.30 y los tickets se obtienen sólo en la página web de M100.

Taller para crear tus propios monstruos

En Valparaíso, este sábado, el colectivo Libroalegre realizara su primer evento presencial del año: el Taller de Collage de Monstruos, a cargo de la ilustradora Marta Durán (@martaduran.arte en Instagram). La actividad está especialmente dirigida a niñas y niños mayores de 7 años, quienes podrán crear sus propios personajes de papel a partir de la revisión de algunos cuentos. El taller incluye materiales.

¿Cuándo? El sábado 7 de agosto a las 11.00 horas. ¿Dónde? En la biblioteca de la ONG, ubicada en San Enrique 399-A, Cerro Alegre.

“Los cupos son limitados ya que contaremos con protocolos sanitarios para la seguridad de todas y todos. Inscripciones gratuitas, acá“, informan.

Paola Giannini y Aline Kuppenheim en teatro audiovisual

Dirigida por Paola Giannini y Aline Kuppenheim, “Sobre la cuerda floja” destaca como un estreno audiovisual de la Compañía Teatro y su Doble en la plataforma Teatroamil.tv.

La obra, de marionetas y stop motion, narra la historia de un abuelo y su nieta que pasan el final de unas vacaciones juntos. La abuela ya no está y entre juegos y paseos a la playa, ambos la recuerdan y construyen una nueva relación. A nivel más profundo, esta historia aborda el tema de la pérdida desde las miradas de una niña y un hombre mayor, y los afectos que permanecen. Recomendada para mayores de 8 años.