En plena Primera Guerra Mundial y exiliado en Suiza, Igor Stravinsky se pone a componer una obra acorde con los tiempos: Historia del soldado, basada en un cuento popular ruso.

Igor Stravinsky (1882-1971) ya se había consagrado con los Ballets Rusos y con La consagración de la primavera (1913) cuando decide abordar esta obra.

La obra aborda la historia de un militar que entrega su violín al diablo, a cambio de un libro que predice el futuro y le asegura riquezas. Trabajando con el escritor suizo Charles Ferdinand Ramuz (1878-1947), propusieron una música y puesta en escena sencilla, que pudiera presentarse como un teatro ambulante: un septeto de músicos, tres actores y una bailarina. Historia del soldado debutó en 1918 en Lausana, Suiza.

“Es una obra de crisis”, dice Nicolas Rauss, quien dirige a siete integrantes de la Orquesta Usach en el montaje. “Cuando se hizo, seguramente no se veía muy bien cuándo iba a terminar la guerra. No había plata, no había manera de hacer grandes cosas como las que Stravinsky pudo hacer antes en París, entonces se les ocurrió hacer una historia que se pudiera llevar de un pueblo a otro en Suiza, que no estaba en guerra”.

Historia del soldado en la crisis actual

Esta versión de Historia del soldado se ha realizada en medio de otra crisis global: fue grabada entre septiembre y octubre de 2020 en distintos espacios de la Usach.

“En el teatro la crisis es total, las salas están vacías y nadie puede entrar”, dice Francisco Sánchez, protagonista de la obra y director de Tryo Teatro Banda. “Al comienzo tuvimos la idea de hacer una función grabada, pero con la pandemia no es posible ensayar mucho. Al ser una producción audiovisual, trabajamos sin juntar tanto a la orquesta con los actores, que sería un peligro para la salud, y pudimos incorporar elementos del tipo de teatro que hacemos habitualmente”.

“También ocupamos como locación el Teatro Aula Magna Usach, que es muy bello y está bien iluminado, pero es loco actuar con las butacas vacías como escenografía. Por eso, fue una experiencia única e inolvidable”, añade Sánchez.

Historia del soldado

Orquesta Clásica Usach & Tryo Teatro Banda

La traducción del texto de Ramuz: Victoria Torres

Director Orquesta Usach: Nicolas Rauss

Elenco de Tryo Teatro Banda: Francisco Sánchez (el soldado), Sebastián Vila (diablo), Diego Chamorro (narrador) y Valeria Morales (bailarina).

Conciertos Usach, espacio del canal público Santiago Televisión

Estreno: Miércoles 19 de mayo, 22:00 hors

Repetición: Sábado 22 de mayo, 23:00 horas