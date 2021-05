Un director ejecutivo de Walt Disney Imagineering, entidad encargada de los parques temáticos de la compañía, salió en defensa de “Blancanieves y los siete enanitos” luego del debate sobre la petición para eliminar una de las escenas clave del filme animado en uno de sus Disneyland.

Hablamos de la secuencia del “beso del amor verdadero”, uno de los atractivos del reinaugurado centro de California, Estados Unidos, donde el apartado “El deseo encantado de Blancanieves” incluye en sus dependencias el polémico ósculo.

En el filme, el príncipe besa a Blancanieves mientras ella está inconsciente, con el fin de salvarla de la maldición de su madrastra.

La polémica y el debate comenzaron con un artículo publicado en la edición digital del matutino San Francisco Chronicle, donde dos autoras pidieron “reactualizar” el pasillo de Disneyland sin esta escena.

“(El príncipe) la besa mientras ella duerme y, por tanto, no puede ser amor verdadero si solo una persona sabe qué está sucediendo”, sostienen Julie Tremaine y Katie Dowd. “(Hay que) enseñar a los niños que besar a una persona, si ambos no están de acuerdo, no está bien”, agregaron.

Jim Shull, uno de los ingenieros detrás de la compañía y uno de los ejecutivos creativos de Walt Disney Imagineering, se refirió en redes sociales a la controversia.

“Teniendo en cuenta el hecho de que los cambios culturales ocurren durante décadas, se debe reconocer que, en el contexto de la historia en la que se basa la película, el viaje es correcto”, comentó Shull, quien ha trabajado más de 30 años en la empresa.

“A la gente, por supuesto, se le permite que no le guste la historia, pero el equipo hizo un trabajo espectacular”, agregó.

