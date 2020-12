Fernando Lasalvia registra entre mayo y agosto de 2020 los efectos de la pandemia en Santiago. Para ello recurre a imágenes de televisión, realiza entrevistas (por internet, la mayoría), se encierra un mes en una pieza que en Villa Portales (Quinta Normal) y sobrevive sólo con la caja de alimentos entregada por el gobierno… tomando la precaución de medir su vientre antes, durante y después de consumirlos.

Fernando Lasalvia hace un documental con aires de reportaje -no en vano quiere capturar la contingencia, los hechos, pensamientos, vivencias y sentimientos del periodo- que es testimonio personal y de muchas personas del lugar que habita. Todo ello contrastado con discursos del Presidente, el Ministro de Salud y entrevistas realizada a diversas personas como la periodista Alejandra Matus, Diego Pardow (Presidente Ejecutivo de Espacio Público), Marco Kremerman (economista de la Fundación Sol), Mario de la Maza (líder social de Villa Portales), Roberto Fantuzzi (empresario), Rafael Harvey (denunciante de corrupción en el Ejército) o Sebastián Grey (arquitecto).

Distancia social parte de la base que siempre -o hace mucho tiempo- ha habido distancia social. Lo que se pide hoy es que haya, además, distancia física. Y explica distancia social en base a la segregación social, a los dichos del Ministro de Salud y otras autoridades que declararon que no conocían la realidad de pobreza de tantas personas en Chile.

“Élite endogámica, ignorante, con miedo al diferente, al pobre, al otro”, afirma Alejandra Matus en el documental.

Un país “donde se favorece vivir en mundos diferentes, pero donde los que tienen controlan al resto sin verlos.”

En el fondo, Distancia Social pone foco en el cinismo, la hipocresía que hay detrás de ciertas frases, declaraciones. No sólo en el hecho de hablar de Distancia Social en vez de hablar de distancia física. También cuando se habla de clase media, cuando se ofrecen cajas de alimentos o bonos y no se entregan a todos los que los necesitan, aunque afirmen contentos haber logrado las metas. Cuando se exige cumplir con medidas que gran parte de la población no está en condiciones de hacerlo.

“Si no hay plata para comer, hay que salir a trabajar”, afirma una mujer.

De una hora con cuarenta minutos, Distancia social tiene tiempo para cuestionar la calidad nutritiva de la caja de alimentos entregada por el gobierno (con exceso, por ejemplo, de carbohidratos y azúcar), las medidas tomadas por las autoridades, el que muchas personas -necesitadas- no recibieran ni cajas de alimentos, ni subsidios ni ayuda alguna. Para cuestionar un modelo que no responde a las realidades concretas.

Parcial y sin presentar una estructura muy clara, con mucho personalismo, Distancia Social tiene la gran virtud de mostrar una realidad “oculta”, que no se quiere ver (o que muchas autoridades y medios no quieren ver), teniendo de protagonistas a personas “normales”, “de la calle”. Jubilados, vendedores ambulantes, inmigrantes, personas que dependen en lo material de sus trabajos, de la jubilación, de ayudas estatales o de la solidaridad y las “ollas comunes”.

Distancia social muestra cómo deben enfrentar la pandemia y lidiar con las medidas gubernamentales personas que están en un limbo: no tienen los recursos para respetar a cabalidad las medidas y tampoco las ayudas prometidas… todo sazonado con declaraciones y puestas en escena absurdas de Sebastián Piñera y Jaime Mañalich.

Distancia Social

Director: Fernando Lasalvia

Registrado entre mayo y agosto de 2020

https://centroartealameda.tv/