El mundo de la música está en constante movimiento y cada semana Billboard nos trae el ranking Global 200, que nos muestra cuáles son las canciones más populares en todo el mundo. En la semana del 26 de noviembre de 2023, el primer puesto lo ocupa “Greedy” de Tate McRae, seguido de cerca por “Lovin On Me” de Jack Harlow en el segundo lugar. Pero sin duda, una de las canciones que no puede faltar en esta época del año es “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey, que se posiciona en el tercer lugar.

El cuarto puesto es para “Cruel Summer” de Taylor Swift, mientras que en el quinto lugar encontramos “Standing Next To You” de Jung Kook. La lista continúa con “Water” de Tyla en el sexto lugar, seguida de “Seven” de Jung Kook en colaboración con Latto en el séptimo puesto. En el octavo lugar se encuentra “Paint The Town Red” de Doja Cat, seguida de cerca por el clásico navideño “Last Christmas” de Wham! en el noveno lugar.

El décimo puesto es para “Si No Estas” de Inigo Quintero, seguido de “Is It Over Now? (Taylor’s Version) [From The Vault]” de Taylor Swift en el puesto número once. En el duodécimo lugar encontramos “Houdini” de Dua Lipa, seguida de “My Love Mine All Mine” de Mitski en el puesto trece. El famoso cantante de reggaetón Bad Bunny se hace presente en el ranking con su canción “Monaco” en el puesto catorce, seguido de “Strangers” de Kenya Grace en el puesto quince.

En el puesto dieciséis encontramos la colaboración entre Bad Bunny y Feid con “Perro Negro“, seguida de “Rockin’ Around The Christmas Tree” de Brenda Lee en el puesto diecisiete. En el puesto dieciocho encontramos “Harley Quinn” de Fuerza Regida en colaboración con Marshmello, seguida de “Agora Hills” de Doja Cat en el puesto diecinueve. Finalmente, en el puesto veinte encontramos “I Remember Everything” de Zach Bryan en colaboración con Kacey Musgraves.

El ranking Global 200 de Billboard es una lista que muestra las canciones más populares en todo el mundo, teniendo en cuenta tanto las ventas como el streaming y la reproducción en radio. Es una referencia importante para la industria musical, ya que permite conocer cuáles son las canciones que están en tendencia y que están siendo más escuchadas a nivel global. Además, este ranking también es utilizado por los artistas y las discográficas para medir el éxito de sus canciones y para tomar decisiones estratégicas en cuanto a promoción y lanzamientos. Estar atentos a este ranking nos permite estar al tanto de las últimas novedades en el mundo de la música y descubrir nuevos artistas y canciones que están marcando tendencia.