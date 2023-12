Estos son los partidos que se jugarán hoy 3 de diciembre de 2023 en LaLiga, el campeonato de Fútbol español. A continuación, se detallan los encuentros programados:

– Girona vs Valencia: Este partido se jugó el día de ayer, 2 de diciembre, a las 10:01:41. El resultado final fue de 2-1 a favor de Girona.

– Athletic Bilbao vs Rayo Vallecano: También disputado el día de ayer, este encuentro tuvo lugar a las 12:15:50. El marcador final fue de 4-0 a favor de Athletic Bilbao.

– Real Madrid vs Granada CF: Otro partido que se llevó a cabo ayer, a las 14:33:00. El resultado final fue de 2-0 a favor de Real Madrid.

– CA Osasuna vs Real Sociedad: Este encuentro tuvo lugar ayer, a las 17:00:34. El marcador final fue de empate 1-1.

En cuanto a los partidos de hoy, 3 de diciembre, se encuentran los siguientes:

– Mallorca vs Alavés: Este partido está programado comenzó a las 10:00 horas y cerró sin goles.

– Almería vs Real Betis: El inicio de este encuentro fue a las 12:15, y también terminó sin goles.

– Sevilla vs Villarreal: Este partido está comenzó a las 14:30, y actualmente se encuentra en medio tiempo, sin goles.

– Barcelona vs Atlético Madrid: El inicio de este encuentro está previsto para las 17:00:00. Aún no se ha disputado, por lo que no se cuenta con el resultado final.

Además, el día de mañana, 4 de diciembre, se jugará el partido entre Celta Vigo y Cádiz CF, programado para las 17:00:00. Aún no se ha disputado, por lo que no se cuenta con el resultado final.

Es importante tener en cuenta que los partidos futuros aquí detallados están sujetos a reprogramaciones de último minuto, por lo que es recomendable estar atento a las noticias del Fútbol internacional para obtener información actualizada sobre los encuentros.