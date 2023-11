Hoy, 26 de noviembre de 2023, se disputarán varios partidos en la Ligue 1, el campeonato francés de Fútbol. Sin embargo, es importante mencionar que la información proporcionada está sujeta a cambios de último minuto, por lo que se recomienda al lector estar atento a las noticias del Fútbol internacional.

El primer partido del día se llevó a cabo ayer, 25 de noviembre, a las 13:00, enfrentando a los equipos Clermont y RC Lens. El encuentro finalizó con una victoria contundente para RC Lens, con un marcador de 3-0 a favor de este equipo.

Posteriormente, a las 17:00, se enfrentaron Strasbourg y Marsella. El partido finalizó con un empate 1-1, dejando a ambos equipos con un punto en la tabla de posiciones.

En cuanto a los partidos que se jugarán hoy, 26 de noviembre, a las 09:00, se espera el enfrentamiento entre Niza y Toulouse. Por otro lado, a las 11:00, se llevarán a cabo tres partidos: Montpellier vs Brest, Nantes vs Le Havre y Lorient vs Metz. A las 13:05, Rennes se enfrentará a Stade de Reims, y finalmente, a las 16:45, Lyon se medirá contra Lille.

