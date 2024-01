Según el pronóstico del clima para el día de hoy 1 de enero de 2024 en el estado de Zacatecas, proporcionado por www.meteored.cl, se espera que la comuna de Fresnillo presente intervalos nubosos durante el día. Las temperaturas oscilarán entre 7°C como mínima y 20°C como máxima, mientras que la humedad se mantendrá en un 32%. No se esperan precipitaciones, y los vientos soplarán a una velocidad de 12km/h, con ráfagas de hasta 26km/h. Además, se estima que el índice UV alcance un nivel de 6.

En la comuna de Guadalupe, se prevé que los cielos estén nubosos a lo largo de la jornada. Las temperaturas se situarán entre 5°C y 20°C, con una humedad del 34%. No se espera que llueva, y los vientos tendrán una velocidad de 14km/h, con ráfagas de hasta 29km/h. El índice UV se mantendrá en un nivel de 6.

Por otro lado, en la comuna de Zacatecas también se pronostican cielos nubosos. Las temperaturas oscilarán entre 5°C y 19°C, con una humedad del 33%. No se esperan precipitaciones, y los vientos soplarán a una velocidad de 15km/h, con ráfagas de hasta 31km/h. El índice UV se mantendrá en un nivel de 6.

Finalmente, en la comuna de Jerez de García Salinas también se esperan cielos nubosos durante el día. Las temperaturas estarán entre 5°C y 21°C, con una humedad del 37%. No se pronostican lluvias, y los vientos tendrán una velocidad de 14km/h, con ráfagas de hasta 29km/h. El índice UV alcanzará un nivel de 6.

Ante estas condiciones climáticas, se recomienda a los habitantes de Zacatecas mantenerse abrigados debido a las bajas temperaturas, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche. Además, se sugiere protegerse del sol usando protector solar y ropa adecuada, a pesar de que el índice UV no sea extremadamente alto. Asimismo, es importante tener en cuenta las ráfagas de viento al realizar actividades al aire libre, asegurando objetos que puedan ser arrastrados por el viento. No se esperan precipitaciones, por lo que no será necesario tomar precauciones adicionales en ese aspecto.

En resumen, el clima en el estado de Zacatecas para hoy 1 de enero de 2024 se caracterizará por intervalos nubosos y cielos nubosos en las diferentes comunas mencionadas. Se espera que las temperaturas se mantengan frescas, con valores mínimos entre 5°C y 7°C, y máximos entre 19°C y 21°C. No se prevén lluvias, pero sí vientos con velocidades moderadas. Es importante seguir las recomendaciones mencionadas y estar preparados para las condiciones climáticas del día.