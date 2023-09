En el mercado de criptomonedas se registran importantes variaciones de precios, que reflejan el alto grado de volatilidad que caracteriza a este sector. En este sentido, a continuación, se presenta un reporte sobre los precios de diez de las criptomonedas con mayor capital en el mercado para el 12 de septiembre de 2023, según los datos proporcionados por CoinGecko.

En primer lugar la criptomoneda Bitcoin (BTC) se ubica hoy en US$ 26092, un valor que se encuentra entre el máximo de US$ 26380 y el mínimo de US$ 25023 registrados en las últimas 24 horas. En los últimos siete días, el precio de Bitcoin aumentó 1.41%.

En segundo lugar, Ethereum (ETH) cotiza hoy en US$ 1599.56, con un alto de US$ 1613.66 y un bajo de US$ 1539.24 en las últimas 24 horas. En la última semana, el precio de Ethereum disminuyó en un -2.20%.

La criptomoneda BNB se valoriza en US$ 212.35, con un alto de US$ 213.67 y un bajo de US$ 204.94 en las últimas 24 horas. En los últimos siete días, el precio de BNB disminuyó en un -1.25%.

En tanto, XRP se encuentra valorizado hoy en US$ 0.481942, con un alto de US$ 0.485124 y un bajo de US$ 0.469474 en las últimas 24 horas. En la última semana, el precio de XRP disminuyó en un -4.05%.

El Lido Staked Ether (LIDO) se ubica hoy en US$ 1598.76, con un alto de US$ 1614.94 y un bajo de US$ 1540.64 en las últimas 24 horas. En la última semana, el precio de Lido Staked Ether disminuyó en un -2.14%.

El Cardano (ADA) cotiza a US$ 0.247227, con un alto de US$ 0.25032 y un bajo de US$ 0.237845 en las últimas 24 horas. En la última semana, el precio de Cardano disminuyó en un -3.83%.

La criptomoneda Dogecoin (DOGE) se ubica en US$ 0.061265, con un alto de US$ 0.061971 y un bajo de US$ 0.059751 en las últimas 24 horas. En los últimos siete días, el precio de Dogecoin disminuyó en un -4.23%.

Solana (SOL) se encuentra hoy en US$ 17.94, con un alto de US$ 18.56 y un bajo de US$ 17.49 en las últimas 24 horas. En la última semana, el precio de Solana disminuyó en un -11.61%.

Mientras que, TRON (TRX) cotiza hoy en US$ 0.081356, con un alto de US$ 0.082289 y un bajo de US$ 0.077155 en las últimas 24 horas. En los últimos siete días, el precio de TRON aumentó 5.17%.

Finalmente, la criptomoneda Toncoin (TON) se ubica hoy en US$ 1.82, con un alto de US$ 1.82 y un bajo de US$ 1.62 en las últimas 24 horas. En los últimos siete días, el precio de Toncoin aumentó 1.64%.

Cabe destacar que Tether (USDT) y USD Coin (USDC) no fueron incluidas en este reporte por ser consideradas monedas estables.