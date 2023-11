El último ranking de libros Bestsellers de ficción del New York Times, publicado este miércoles 30 de noviembre de 2023, nos trae una interesante selección de obras literarias que han capturado la atención de los lectores en todo el mundo. Estos rankings son una referencia importante para los amantes de la lectura, ya que nos permiten conocer cuáles son los libros más populares y exitosos del momento.

En el primer lugar de la lista encontramos “Iron Flame“, de la autora Rebecca Yarros y publicado por la editorial Red Tower. Este libro es el segundo de la serie Empyrean y nos sumerge en una historia en la que Violet Sorrengail se enfrenta a un dilema: su próximo entrenamiento podría requerirle traicionar al hombre que ama. “Iron Flame” lleva tres semanas en el ranking y ha mantenido su posición privilegiada.

En el segundo lugar se encuentra “Fourth Wing“, también de Rebecca Yarros y publicado por Red Tower. En esta obra, Violet Sorrengail es instada por la general comandante, quien también es su madre, a convertirse en candidata para los jinetes de dragones de élite. “Fourth Wing” lleva 30 semanas en el ranking y ha sido una de las favoritas de los lectores durante todo este tiempo.

En el tercer lugar tenemos “Inheritance“, de la reconocida autora Nora Roberts y publicado por St. Martin’S. Esta historia nos sumerge en el mundo de una diseñadora gráfica que, tras la muerte de su misterioso tío, recibe una herencia que estipula que debe vivir en una casa victoriana embrujada durante al menos tres años. “Inheritance” es una novedad en el ranking, pero ha logrado captar la atención de los lectores en su primera semana.

En el cuarto lugar encontramos “Alex Cross Must Die“, de James Patterson y publicado por Little, Brown. Este libro es el número 32 de la serie de Alex Cross y nos presenta una nueva aventura en la que Cross debe volver a la acción después de que un avión es derribado. Al igual que “Inheritance“, “Alex Cross Must Die” es una novedad en el ranking y ha logrado posicionarse rápidamente en el gusto de los lectores.

Finalmente, en el quinto lugar se encuentra “The Exchange“, del reconocido autor John Grisham y publicado por Doubleday. Esta obra es una secuela de “The Firm” y nos sumerge en una trama siniestra en la que Mitch McDeere, ahora socio en el bufete de abogados más grande del mundo, se ve envuelto. “The Exchange” lleva seis semanas en el ranking y ha logrado mantenerse en los primeros lugares.

El ranking Bestsellers del New York Times es una referencia importante en el mundo de la literatura, ya que nos permite conocer cuáles son los libros más populares y exitosos del momento. Estos rankings se basan en las ventas y la demanda de los lectores, por lo que reflejan las preferencias y tendencias actuales en el mundo de la lectura.

Es importante estar atentos a las noticias del mundo de la literatura, ya que nos permiten descubrir nuevas obras y autores, así como estar al tanto de las tendencias y novedades literarias. La lectura es una forma de enriquecimiento personal y cultural, por lo que es fundamental estar al día con las últimas novedades y descubrir nuevas historias que nos transporten a otros mundos y nos hagan reflexionar.