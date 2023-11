Los libros más vendidos de no ficción según el New York Times

El New York Times, uno de los periódicos más prestigiosos del mundo, ha publicado su último ranking de libros Bestsellers de no ficción este miércoles 29 de noviembre de 2023. Este listado, que se actualiza semanalmente, muestra los libros más populares y vendidos en la categoría de no ficción.

En el primer lugar de la lista se encuentra “Friends, Lovers, And The Big Terrible Thing” escrito por Matthew Perry. El fallecido actor, conocido por interpretar a Chandler Bing en la exitosa serie “Friends”, comparte en este libro historias de su infancia y sus luchas con la sobriedad. Esta obra se mantuvo en la quinta posición la semana pasada y lleva 19 semanas en el ranking.

En el segundo lugar se encuentra “The Woman In Me” de Britney Spears. La ganadora del Grammy narra en este libro sus experiencias personales y profesionales, incluyendo los años que pasó bajo una tutela supervisada por su padre. Este libro ocupaba el primer lugar la semana anterior y lleva 4 semanas en el ranking.

En el tercer lugar se encuentra “My Name Is Barbra” de Barbra Streisand. La ganadora del premio EGOT relata en esta obra su trayectoria en el mundo del espectáculo y revela detalles sobre algunas de sus relaciones personales. Este libro ocupaba la segunda posición la semana pasada y lleva 2 semanas en el ranking.

En el cuarto lugar se encuentra “My Effin’ Life” escrito por Geddy Lee con Daniel Richler. El músico, conocido por su trabajo con la banda Rush, narra en este libro su vida como hijo de sobrevivientes del Holocausto y su tiempo en el centro de atención. Este libro no estaba presente en el ranking la semana pasada y lleva 1 semana en la lista.

Finalmente, en el quinto lugar se encuentra “Killers Of The Flower Moon” de David Grann. Esta obra cuenta la historia de una serie de asesinatos en la década de 1920 en Oklahoma, que tenían como objetivo a los indios Osage, cuyas tierras contenían petróleo. Este libro ocupaba la tercera posición la semana pasada y lleva impresionantes 103 semanas en el ranking.

El ranking Bestsellers del New York Times es una referencia importante para los amantes de la lectura y la industria editorial. Este listado refleja los libros más populares y vendidos en el mercado, lo que indica las tendencias y preferencias de los lectores. Además, estar en este ranking puede significar un impulso significativo en las ventas y la visibilidad de un libro.

