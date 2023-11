El último ranking de libros Bestsellers de no ficción del New York Times, publicado este miércoles 15 de noviembre de 2023, revela las obras más populares y demandadas por los lectores. Este ranking es una referencia importante para los amantes de la lectura y para aquellos que buscan las últimas tendencias literarias.

En la primera posición de la lista se encuentra “The Woman In Me“, escrito por la reconocida estrella del pop, Britney Spears. En este libro, la ganadora del Grammy detalla sus experiencias personales y profesionales, incluyendo los años que pasó bajo una tutela supervisada por su padre. Esta obra ha mantenido su posición privilegiada durante dos semanas consecutivas.

En la segunda posición, encontramos “Friends, Lovers, And The Big Terrible Thing“, escrito por Matthew Perry, conocido por su papel de Chandler Bing en la exitosa serie “Friends”. En este libro, el fallecido actor comparte historias de su infancia y sus luchas con la sobriedad. A pesar de ser una novedad en el ranking, ha logrado mantenerse en la lista durante 17 semanas.

En la tercera posición, se encuentra “Killers Of The Flower Moon“, escrito por David Grann. Este libro narra la historia de una serie de asesinatos en la década de 1920 en Oklahoma, dirigidos a los indios Osage, cuyas tierras contenían petróleo. Esta obra ha estado presente en el ranking durante 101 semanas, demostrando su gran relevancia y éxito entre los lectores.

En la cuarta posición, encontramos “Being Henry“, escrito por Henry Winkler junto a James Kaplan. El actor ganador del premio Emmy comparte en este libro cómo interpretar personajes como el Fonz y sus luchas con la dislexia han afectado su vida. A pesar de ser una novedad en el ranking, ha logrado posicionarse rápidamente en el gusto de los lectores.

Finalmente, en la quinta posición, se encuentra “Outlive“, escrito por Peter Attia junto a Bill Gifford. Este libro ofrece una mirada a las investigaciones científicas recientes sobre el envejecimiento y la longevidad. A pesar de haber ocupado la posición número 13 la semana pasada, ha logrado mantenerse en el ranking durante 32 semanas.

El ranking Bestsellers del New York Times es una referencia importante en el mundo literario, ya que refleja las preferencias y tendencias de los lectores. Esta lista se actualiza semanalmente y muestra los libros más vendidos y populares en el género de no ficción. Los libros que logran mantenerse en el ranking durante varias semanas demuestran su relevancia y éxito entre los lectores, convirtiéndose en obras de referencia en el mundo de la literatura.

En resumen, el último ranking de libros Bestsellers de no ficción del New York Times revela las obras más populares y demandadas por los lectores. Desde las experiencias personales de Britney Spears hasta las historias de Matthew Perry y David Grann, estos libros han logrado captar la atención de los lectores y mantenerse en el gusto del público durante varias semanas. El ranking Bestsellers del NYT es una referencia importante en el mundo literario y refleja las preferencias y tendencias de los lectores.