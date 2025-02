Marianne Schmidt catalogó de "ordinario" a George Harris tras comentario machista sobre venezolanas

En el Festival de Viña 2025, la rutina de George Harris generó polémica al no convencer al público de la Quinta Vergara, siendo marcada por pifias y comentarios controversiales, especialmente por sus declaraciones machistas sobre las mujeres venezolanas. La periodista Marianne Schmidt lo calificó de "ordinario" y lo criticó duramente en el programa "Con gusto a Viña", señalando que su rutina carecía de coherencia y humor, además de referirse despectivamente a sus compatriotas. Schmidt lo catalogó como un humorista arrogante y soberbio, destacando la incomprensión de su contenido y la falta de risas. La crítica se centró en una frase donde Harris increpaba al público con garabatos y despectivos comentarios hacia las mujeres venezolanas, lo que generó molestia en la comunicadora y la audiencia.

La rutina de George Harris dejó varias polémicas durante la primera jornada del Festival de Viña 2025. El comediante venezolano no logró convencer al público de la Quinta Vergara tras una presentación marcada por las pifias y sus controversiales comentarios.

La presentación del humorista fue objeto de análisis por parte de varios comunicadores, una de ellos fue la periodista Marianne Schmidt, quien catalogó de “ordinario” a Harris por las machistas declaraciones sobre la mujer venezolana.

Fue este lunes, en el programa “Con gusto a Viña”, donde la panelista del espacio desmenuzó junto a los demás invitados los pormenores de la rutina de Harris y sus impresiones tras su presentación.

“Estuve cerca de la galería, caminé por ahí y había mucho venezolano, como también muchos chilenos, por lo tanto, el público estaba dividido. Pero si tú te fijas en la rutina, la gente quería escucharla, sea chilena o venezolana. Había una predisposición a escucharlo”, sostuvo la comunicadora.

La periodista de Mega criticó en duros términos al comediante por referirse de forma despectiva a sus compatriotas.

“Era una rutina que nadie entiende, una historia que tampoco había coherencia en el contenido, como hemos dicho varias veces, el remate (…) él enfrenta al público que es la peor estrategia. Fue un mal humorista anoche, la rutina fue mala. Quieren ponernos en antesala que aquí hay xenofobia, no hay ningún tipo de xenofobia. No se le entendía nada y no hacía reír”, señaló.

A esto, Schmidt agregó que Harris “es un señor arrogante, un soberbio, porque la prensa fue bien clara y fuimos bien claros. Ayer dijimos, ojo, las historias largas… el chiste más corto. Ayer se hizo todo lo contrario, por eso pecó de soberbia”.

La fuerte crítica de Marianne Schmidt sobre rutina de George Harris

La intervención de la panelista sorprendió a los presentes en el panel dado lo categórico que fueron sus declaraciones. De hecho, uno de los puntos más fuertes de su análisis fue la bullada frase que el comediante utilizó para increpar las pifias del “monstruo”.

“Voy a decir, ordinario y por qué ordinario, porque cuando dice ‘levántate una venezolana’. ¿Perdón? Mujer objeto (…) él mismo no solo ataca a la mujer, sino que ataca a la mujer ciudadana venezolana”, dijo la apodada “gringa”.

Cabe recordar que durante su rutina, el humorista -evidentemente molesto- cometió el error de tratar con garabatos al público y referirse de esa forma a las mujeres provenientes de Venezuela.

“Levántate una venezolana, marico, ¿qué te pasa? Por eso te vas a quedar solo, huevón. Levántate una venezolana. Tengo una novia, tengo una vida, tengo una polola, coño”, gritó George Harris.

En esta misma línea, la panelista de “Con gusto a Viña” cerró su intervención diciendo: “Un ordinario con la mujer venezolana, a mí me molestó ese tipo de comentarios (…) discúlpeme, señor George Harris, pero su rutina, lamentablemente, no funcionó”.