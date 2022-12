"¡Es una puta final!": filtran enojo de Deschamps contra su plantel en el entretiempo ante Argentina

Tras el pitazo final del primer tiempo de la final del Mundial de Qatar 2022 entre Francia y Argentina, el elenco europeo se marchaba a los camarines con un 2-0 en contra y con un Didier Deschamps, su entrenador, visiblemente disconforme y molesto, habiéndolo manifestado minutos antes tras sustituir a Ousmane Dembélé y Olivier Giroud a los 40′.

Sin embargo, el enojo del seleccionador francés debido a la displicencia de sus jugadores no quedó sólo en eso, y es que, la cadena Télévision Française 1 (TF1) hizo público un registro de lo vivido en el vestuario de los ‘bleus’ durante el entretiempo, donde Deschamps y otros referentes se descargaron.

“Necesitamos más precisión en los pases y más precisión en las decisiones. No estamos siendo compactos. Tienen que estar más cerca uno del otro. ¡Ustedes no están allí! No están en ninguna segunda pelota. ¡No están jugando una final de la Copa del Mundo!”, comenzó regañando el DT.

En la misma línea, el estratega fue más allá y con duras palabras buscó que sus futbolistas tuvieran alguna reacción en la segunda mitad: “¿Saben cuál es diferencia que tenemos enfrente? Se las voy a decir. ¡Que ellos juegan una puta final y nosotros no!”.

Tras la furia de Deschamps, vino el turno de Kylian Mbappé que, a sus apenas 23 años, exteriorizó su disconformidad con sus compañeros y demostró su desconocida faceta de líder.

“¡No podemos hacerlo peor! ¡Es una final de la Copa del Mundo! ¡Muchachos, es el juego de su vida!”, clamó el delantero del París Saint-Germain.

Además, realizó una arenga al equipo: “Estamos perdiendo por dos goles. ¡Podemos volver! Chicos, esto es algo que solo sucede cada cuatro años”.

Kylian Mbappé at half-time of the World Cup final in the France dressing room:

“We can’t do worse. We come back on the pitch, we must pull it off. We conceded 2 goals, we can come back. F*** guys, this is once every 4 years, f***!”

A leader.pic.twitter.com/LgDEUnDnaU

— The KM7 Timeline. (@7imelineKMbappe) December 21, 2022