El consejo de Dibu Martínez que salvó a crack de Argentina en penales: "Yo la iba a cruzar"

El delantero de la Roma, Paulo Dybala, admitió que cambió a última hora su remate en los penales tras recibir consejo del Dibu Martínez: lo pudo haber fallado.

Una potente y certera revelación realizó en las últimas horas Paulo Dybala, delantero de Argentina, que tiene al arquero Emiliano ”Dibu’ Martínez como protagonista estelar.

Resulta que el atacante, que ingresó en el alargue de la final del Mundial ante Francia y convirtió su gol en los penales, reconoció que su éxito pudo haber sido un enorme fracaso si no hubiese escuchado al golero.

En su arribo a Córdoba, Dybala fue recibido por miles y desde un escenario confesó que su tiro pudo ser atajado: “La verdad que cuando el técnico me llamó para entrar sabía que era por los penales, entonces tenía que tratar de tener la cabeza lo más fría posible”, empezó diciendo.

“No es fácil porque obviamente no todos los días se juega una final del mundo. Cuando me tocó a mí caminar hasta donde estaba la pelota se hizo larguísimo, no llegaba más”, agregó.

En la misma línea, Dybala admitió que “había hablado con el Dibu, me había aconsejado tirar al medio después de que ellos habían errado”.

“Yo lo iba a cruzar, y el arquero justo se tiró a ese palo. Pero escuché lo que dijo mi compañero y fuerte al medio no falla”, acotó con alegría.

Recordemos que Argentina venció 4-2 a Francia desde el punto penal luego de igualar 3-3 en 120 minutos.