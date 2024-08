DT de Karen Roco arremete contra Federación de Canotaje en plenos JJOO: "Cuélguese de un resultado"

La chilena Karen Roco se instaló este jueves en las semifinales del Canotaje C1 (canoa simple) 200 metros de los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de repuntar en su segunda carrera del día.

En cuartos de final, la deportista de 37 años fue segunda en su grupo con un crono de 47.73 segundos, siendo superada por un pequeño margen por la ucraniana Liudmyla Luzan (47.42).

Apuntar que la nacional María José Mailliard también se clasificó a ‘semis’ en el C1 200, ya que fue segunda en su serie clasificatoria, con un tiempo de 46.50 segundos.

Quien destacó públicamente el paso de Roco a semifinales de los JJOO fue su entrenador, el excanoista Johnnathan Tafra. Y lo hizo lanzando un duro dardo a la Federación Chilena de Canotaje.

“La pega está hecha. Qué grande eres, gigante Karen Roco. A los que no apoyaron, a los que nos humillaron, a los que nos decían ‘están locos’, a los que decían ‘que se retire ya no sirve’, a los que decían ‘no tiene nivel’”, escribió en redes.

Tafra fue luego más allá y arremetió contra la dirigencia del canotaje chileno.

“Bueno presidente de la Federación Chilena de Canotaje, Mónica Hernández, saque pecho ahora y cuélguese de un resultado que usted y un par de directores solo quisieron perjudicar a Karen Roco“, apuntó.

“Hay dos canoístas por primera vez en la historia de una semifinal olímpica (…) Como les tiene que haber dolido nuevamente la tapada de boca que les dimos. Gracias mi Dios, sin tu fortaleza que me brindas nada de esto sería posible”, sentenció Tafra.

Apuntar que Roco apuntó en diálogo con Chilevisión, tras pasar a semifinales, que “sabía que era difícil, pero aquí estamos luchando contra la adversidad. En estos momentos tengo a mi entrenador en la galería, no me ha podido acompañar tampoco en los entrenamientos y he estado prácticamente sola”.

Johnnathan Tafra no fue acreditado por la Federación para el evento máximo del deporte en la capital gala, teniendo que viajar ‘por las suyas’ a Francia y preparar desde fuera de la delegación nacional a su pupila para las competencias.

Las semifinales del Canotaje C1 200 metros de París 2024 serán este sábado 10 de agosto, a contar de las 05:40 horas de nuestro país.