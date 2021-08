Con un demoledor nocaut: boxeador brasileño se quedó con el oro peso ligero en Tokio 2020

El joven boxeador brasileño Hebert Conceição Sousa logró este sábado una asombrosa victoria en la final del peso medio (69-75 kg) de los Juegos de Tokio 2020, al tumbar con un espectacular nocaut al ucraniano Oleksandr Khyzhniak.

El púgil europeo, campeón mundial en 2017, dominó con claridad gran parte de la pelea y recibió las mejores puntuaciones de los cinco jueces en los dos primeros asaltos.

Pero cuando el primer cabeza de serie del torneo ya se veía ganador, el boxeador brasileño le mandó a la lona con un feroz nocaut en el último round que pareció sorprender incluso al propio Conceição Sousa, que se arrodilló en el ring llorando de alegría.

“Tuve suerte, conecté y fue un nocaut, estoy muy contento”, dijo el púgil, que realizó un baile de capoeira para celebrarlo. “Es fantástico y estoy muy emocionado. Quiero saltar. Estoy muy feliz”.

Khyzhniak, en cambio, protestó por la decisión de los jueces de parar la pelea tras su caída.

“No lo entendí”, dijo el medallista de plata. “Podía haber continuado el combate y le indiqué al árbitro que podía seguir (…) Me puse de pie inmediatamente”.

Brasil, que ya contaba con un bronce en el boxeo de Tokio 2020, tendrá el domingo otra oportunidad de oro en la final del peso ligero (57-60 kg) entre Beatriz Ferreira, actual campeona mundial, y la irlandesa Kellie Anne Harrington.

Por el momento el equipo brasileño ya superó el balance de Rio 2016, cuando el peso ligero Robson Conceição dio el primer oro olímpico de boxeo a su país.

En Tokio fue Abner Teixeira quien logró el bronce del peso pesado (81-91 kg) y el oro se hizo esperar hasta el sábado, en la penúltima jornada de boxeo en la arena Kokugikan.

A sus 23 años, Conceição Sousa confirmó todo su potencial como boxeador en la final del sábado, con un triunfo tan inesperado como demoledor.

Khyzhniak comenzó a castigar a su rival desde los primeros segundos de combate y su ventaja en las puntuaciones en los dos primeros asaltos era absoluta.

Pero a mediados del último round, cuando al brasileño solo le quedaba arriesgar a la caza de un triunfo por la vía rápida, Conceição Sousa sorprendió a su rival con un gancho de izquierda durante un intercambio y el ucraniano cayó a plomo a la lona.

Khyzhniak consiguió levantarse y trató de convencer al árbitro de continuar la pelea, pero para entonces el brasileño ya se sabía ganador y festejaba emocionado arrodillado en el ring.

El sudamericano culminó así un torneo en el que pasó por dificultades en los dos primeros combates ante el chino Erbieke Tuoheta y el kazajo Abilkhan Amankul, triunfos ambos con 3-2.

En las semifinales atrajo los focos del torneo con una clara victoria ante el vigente monarca mundial, el ruso Gleb Bakshi (4-1).

Sousa sorprendió con su ágil y audaz boxeo a Bakshi y se tomó venganza de su derrota en el Campeonato Mundial de 2019, también en semifinales.

