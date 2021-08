Sacrifican por "razones humanitarias" a caballo del equipo suizo de hípica en Tokio 2020

Un caballo del equipo suizo tuvo que ser sacrificado el domingo, tras resultar lesionado en la prueba de cross, del concurso completo de los Juegos Olímpicos de Tokio, este domingo, anunció el comité olímpico suizo.

El caballo, Jet Set, se desgarró gravemente un ligamento de la pierna delantera derecha al aterrizar de un salto en el obstáculo 20 del recorrido del circuito Sea Forest.

Jet Set, de 14 años, fue trasladado hasta una clínica veterinaria donde se le realizaron pruebas que arrojaron un diagnóstico desolador: había sufrido una rotura irreparable de sus ligamentos.

