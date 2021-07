La defensa de Johnny Herrera a Palacios: lo defendió comparándolo con dos cracks de La Roja

Johnny Herrera, exarquero de La Roja y actual comentarista de TNT Sports, defendió a Carlos Palacios tras la derrota 1-0 de Chile ante Brasil.

El delantero del Inter de Porto Alegre fue el principal blanco de las críticas de los hinchas, debido a su nulo desnivel en la cancha al ingresar a los 64 minutos.

Respecto al novel atacante, Herrera aseguró que “tiene que tener un proceso. No me atrevo a criticarlo a él, es una persona nueva que está empezando y eso hasta lo dijo su DT en Brasil. Creo que hay otros jugadores a los que se les puede pedir un poquito más”.

Luego, continuó con su apoyo a Palacios ejemplificando con dos históricos del ‘equipo de todos’: Eduardo Vargas y Charles Aránguiz.

“Los Vargas y los Aránguiz no explotaron de un día para otro para ser figuras, ambos se dieron la vuelta larga”, recalcó Herrera.

“Charles estuvo en Argentina y recién se consagraron por el 2011, Después de un año y medio alternando en La U”, concluyó el exportero.