CO2 aumenta 10 veces más rápido que en los últimos 50 mil años por culpa de los humanos

Una investigación realizada en Escocia y Estados Unidos, arrojó que el ritmo del aumento de dióxido de carbono atmosférico es actualmente 10 veces más rápido que en los últimos 50.000 años.

El análisis químico del antiguo hielo antártico lo realizó un equipo de investigadores, dirigido por la Universidad Estatal de Oregón y la Universidad de St. Andrews, reveló los duros resultados y el impacto de las emisiones humanas, consigna DW.

Los resultados del análisis, fueron publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), dan un acercamiento para comprender mejor los periodos de cambios climáticos bruscos en el pasado de la Tierra y posibles repercusiones del cambio climático.

El acelerado aumento del dióxido de carbono (CO2) se calificó de “sin precedentes” y se debe a las emisiones humanas. Cuando el gas entra en la atmósfera, contribuye al calentamiento del clima debido al efecto invernadero.

Científicos señalan que en el pasado, los niveles fluctuaron por los ciclos glaciares y otras causas naturales, sin embargo, ahora aumentan a causa de las emisiones humanas.

La Dra. Kathleen Wendt, catedrática adjunta de la Facultad de Ciencias de la Tierra, el Océano y la Atmósfera (CEOAS) de la Universidad Estatal de Oregón y principal autora del artículo, dijo que “Estudiar el pasado nos enseña cómo hoy es diferente. El ritmo actual de cambio del CO2 realmente no tiene precedentes”.

“Nuestra investigación identificó las tasas más rápidas de aumento natural del CO2 en el pasado jamás observadas, y la tasa que se produce hoy en día, impulsada en gran medida por las emisiones humanas, es 10 veces mayor”, enfatizó.

Los hielos de la Antártida acumularon durante cientos de miles de años gases atmosféricos, los que quedaron atrapados en burbujas de aire.

Durante la última glaciación, que finalizó hace unos 10.000 años, se registraron varios periodos donde se dispararon los niveles de dióxido de carbono, sin embargo, las mediciones no eran lo suficientemente detalladas como para revelar la naturaleza de los bruscos cambios, lo que limitó la capacidad de los científicos para comprender dichos fenómenos.

En este sentido, la doctora Wendt aseguró que “nuestro interés se despertó y quisimos volver a esos periodos y realizar mediciones más detalladas para averiguar qué estaba ocurriendo”.

🚨 New paper alert! Our ultra high resolution gas measurements show that atmospheric CO2 jumped by as much as 14ppm in 50 yrs during Heinrich Stadials. Where did it come from? 👀 We can't say for sure, but the stable isos in ice point to the Southern Ocean https://t.co/oUCIOaYiT7

— Kathleen Wendt (@Speleo_Katee) May 13, 2024