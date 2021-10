Subsec. de Minería llama a la calma por proyecto en Lago Caburgua que incluye terreno de Piñera

El subsecretario de Minería, Edgar Blanco, de visita en Temuco, se refirió a la explotación minera que pretende realizar un privado en la ribera del Lago Caburgua, que incluye el terreno del presidente Sebastián Piñera. La autoridad llamó a esperar la determinación de los expertos.

Se trata del empresario del norte del país, Elías Cid Campillay quien ya presentó una solicitud de concesión, a través de una manifestación minera, en un área de 600 hectáreas de explotación, en la ribera del lago y parte del Parque Nacional Villarrica.

Frente a la preocupación de los vecinos de la comuna de Común, el subsecretario Edgar Blanco dijo que existe una legislación ambiental robusta en el país.

“Son ellos, los expertos, los que tienen que tienen que decir si los proyectos tienen o no un impacto. Pero el hecho de un pedimento minero, no significa que se empieza a desarrollar una actividad minera, si no que recién es la primera etapa, tiene que pasar por muchos otros permisos antes de concretarse”, afirmó.

Cabe recordar además, que el Ministerio de Medio Ambiente, la Dirección General de Aguas y la Municipalidad de Pucón, activaron la mesa técnica, debido a una nueva baja en las aguas del lago Caburgua, tal como ocurrió en 2018.

La autoridad de Gobierno visitó la región para entregar detalles de la nueva Política Nacional Minera, actividad en la que participaron representantes de la pequeña minería de las comunas de Carahue y Melipeuco.