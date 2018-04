Bella modelo quiere ser la primera transexual en desfilar para Victoria’s Secret

Leyma Bloom es una modelo, bailarina y activista transg√©nero norteamericana que inici√≥ una novedosa campa√Īa a trav√©s de su cuenta de Twitter. Quiere convertirse en la primera modelo de color y transexual en desfilar para un evento de Victoria’s Secret.

Si bien esta marca no ha desarrollado ninguna inclusi√≥n como esta en 23 a√Īos de campa√Īas y desfiles de moda, Leyna cree que es momento de cambiar esto y dar mayor espacio a las modelos trans dentro de la industria.

En su publicaci√≥n de Twitter, la protagonista escribi√≥: “Estoy tratando de convertirme en la primera modelo transg√©nero de color en desfilar para un show de Victoria’s Secret”. √Čsta cuenta con m√°s de 32 mil retuiteos y 106 mil Me Gusta dentro de la red social.

Trying to be the 1st Trans model of color walk a #VictoriaSecret Fashion show. #transisbeautiful #LeynaBloom ūüíē pic.twitter.com/xkLW5W9YqO

— Leyna Bloom (@leynabloom) 9 de abril de 2018