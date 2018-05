¿Eres mamá o quieres serlo? Sitio web permite encontrar planes de salud más convenientes

Para no pagar de más, es importante que las mujeres elijan un plan de salud que se ajuste a la etapa que están viviendo en relación a la maternidad: Si ya eres madre, si quieres serlo o planeas no tener hijos en el corto o largo plazo.

Los planes de salud de las mujeres siempre tienen un costo m√°s alto, sobre todo en edad f√©rtil. De hecho, una mujer de entre 30 y 34 a√Īos pagar√≠a, en promedio, 179% m√°s que un hombre de su misma edad por un mismo plan de isapre, de acuerdo a queplan.cl.

Para lograr la mejor cobertura y al mejor precio, es fundamental que eval√ļes lo que de verdad necesitar√°n en temas de maternidad.

La plataforma queplan.cl, comparador online de planes de salud, entrega recomendaciones para aquellas mujeres que est√©n pensando en quedar embarazadas; para las que tienen como carga a hijos menores de dos a√Īos y tambi√©n para las que no quieren tener m√°s hijos.

Para las futuras mam√°s

Si se est√° decidida a ser madre en un plazo menor a 12-16 meses, es recomendable optar por un plan con cobertura de parto. Tambi√©n, es importante considerar que a los 30 a√Īos cambia el factor de riesgo, por lo que el mismo plan a partir de esa edad puede ser hasta un 36% m√°s caro.

En el caso de quedar embarazada cuando se tiene un plan reducido en maternidad, es posible cambiarse, pero se debe hacer lo antes posible, porque la cobertura en prestaciones relacionadas a la maternidad ser√° mayor.

El parto será cubierto en la misma proporción de meses en que se realizó el cambio a un plan con maternidad general.

‚ÄúSi ya se decidi√≥ en qu√© cl√≠nica u hospital le gustar√≠a tener a su hijo, es recomendable buscar planes preferentes con ese lugar. A diferencia de un plan libre elecci√≥n, uno preferente en general tiene mayores porcentajes de cobertura y sin tope en la mayor√≠a de las prestaciones‚ÄĚ, explica Mat√≠as St√§ger, cofundador de queplan.cl.

Asimismo, para las mujeres que no estén considerando el embarazo en el corto plazo, es conveniente que opten por un plan con maternidad reducida, para que no paguen de más. Y si llegaran a quedar embarazadas, pueden cambiarse de plan y/o de isapre, ya que no es considerado un impedimento o preexistencia.

Mam√°s con hijos menores a 2 a√Īos

Cuando los ni√Īos cumplen los 2 a√Īos, el factor de riesgo disminuye considerablemente por lo que es importante revisar el plan. Una vez cumplidos los 2 a√Īos el factor de riesgo baja y el costo disminuye en promedio un 61%.

Esta reducción en el precio de la carga no se produce automáticamente, por lo tanto, la recomendación es revisar un nuevo plan que se ajuste a esta realidad.

Es importante en ese momento revisar con la Isapre actual cu√°nto baja el precio del plan y ver otros planes o isapre que puedan ser m√°s conveniente.

Si decidiste no tener m√°s hijos

Si la mujer ya tiene decidido no tener m√°s hijos, es recomendable que revise su plan y se cambie a uno reducido en parto.

De esta forma disminuir√° lo que paga mensualmente por el plan o puede contratar uno mejor al actual.

Mujeres después de los 40

En este caso es recomendable revisar el plan, independiente si este sea o no con maternidad, ya que la tabla de factores que asigna el precio a cada plan se reduce un 16% en promedio en todas las isapres.

Esto significa que las mujeres van a encontrar mejores planes y pagar menos a partir de los 40 a√Īos.