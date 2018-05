Ni su familia lo sabía: anciana secretamente millonaria donó su fortuna a caridad al morir

Sylvia Bloom-Margolies ten√≠a 27 a√Īos cuando comenz√≥ a trabajar en la conocida firma de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. En ese entonces, era 1947 y el bufete se hab√≠a creado s√≥lo hace algunos meses y la mujer hab√≠a llegado al puesto de secretaria como una trabajadora m√°s que cre√≠a en el potencial de la incipiente empresa.

Con el tiempo Bloom se convirtió en la mano derecha de grandes empresarios y abogados, manejando con completo conocimiento las ganancias e inversiones que los miembros de la firma realizaban diariamente desde la creciente oficina de Nueva York (Estados Unidos).

Este trabajo se convirti√≥ en la ocupaci√≥n de por vida de la mujer, quien pas√≥ los √ļltimos 67 a√Īos trabajando para ellos hasta su muerte en 2016. En el momento de su deceso, la empresa ya sumaba m√°s de 1.200 abogados.

Sin embargo, Sylvia no quer√≠a ser recordada s√≥lo por su fiel desempe√Īo con el bufete de abogados. Tal como revel√≥ esta semana el peri√≥dico The New York Times, la mujer de 96 a√Īos ten√≠a un enorme secreto que ni su familia ni cercanos sab√≠an.

Una fortuna silenciosa

La mujer vivía en un departamento modesto en Brookyln, el cual mantuvo junto a su esposo, un bombero llamado Raymond Margolies, hasta su muerte en 2002 (nunca tuvieron hijos). A pesar de ello, Sylvia Bloom (quien no cambió su apellido por su matrimonio) demostró que podía valerse por sí misma y continuó viviendo de forma independiente.

Con su estilo de vida tan recatado y sencillo, nadie pens√≥ que la mujer era en realidad toda una millonaria. Los a√Īos trabajando en la firma de abogado le ayudaron a encontrar una efectiva estratega para ganar dinero. Durante las m√°s de seis d√©cadas que trabajo all√≠, ella observaba con astucia las inversiones hechas por los abogados a quienes les administraba sus cuentas.

“Ella llevaba la vida econ√≥mica de sus jefes, incluidas sus inversiones personales”, dijo su sobrina, Jane Lockshin, al diario neoyorkino. “Entonces, cuando el jefe compraba una acci√≥n, ella le hac√≠a la compra y luego compraba las mismas acciones para ella, pero en una cantidad menor porque ten√≠a el salario de una secretaria”, detall√≥.

De esta forma, la secretaria logró juntar más de 8 millones de dólares (5 mil millones de pesos chilenos), los que guardaba secretamente en una cuenta. Ninguna persona de su círculo supo de este dinero hasta ahora.

Estos √ļltimos d√≠as, la organizaci√≥n ben√©fica del barrio de Nueva York Lower East Side, Henry Street, recibi√≥ una enorme donaci√≥n a nombre de una se√Īora fallecida.

Lockshin, quien se desempe√Īa como tesorera de la fundaci√≥n, cont√≥ que llam√≥ David Garza, director ejecutivo del lugar, y le dijo: “espero que est√©s sentado antes de contarte esto”. Sylvia destin√≥ cerca de 4 mil millones de pesos (chilenos) a la organizaci√≥n para que estos pudiesen destinarlos a becas universitarias.

Garza confes√≥ que, en sus 125 a√Īos de historia, jam√°s una persona -de forma individual- hab√≠a regalado una cifra de esa magnitud. El resto del dinero (mil millones) lo dej√≥ repartido entre familiares y amigos; sin embargo, fue enf√°tica al destacar que gran parte del dinero deb√≠a ser destinado a becas para estudiantes necesitados.

“Est√°bamos todos boquiabiertos, impresionados”, record√≥ Garza, quien dijo que el dinero ser√≠a usado en el Programa de √Čxito Universitario “Expanded Horizons”, que ayuda a los estudiantes desfavorecidos a prepararse para la universidad y completarla. El regalo, hecho en febrero, fue revelado p√ļblicamente la semana pasada.

Su sobrina explic√≥ que quiz√°s esta caridad de Sylvia naci√≥ tras el enorme esfuerzo que debi√≥ hacer ella para estudiar. La mujer era hija de inmigrantes europeos y creci√≥ en barrios pobres durante la Gran Depresi√≥n. Se educ√≥ en colegios p√ļblicos y luego estudi√≥ secretariado en horario vespertino: durante todo su tiempo de estudios la mujer trabajaba para pagar su educaci√≥n.

“La t√≠a Sylvia, que obtuvo su t√≠tulo universitario en la escuela nocturna, siempre valoraba la educaci√≥n y quer√≠a que su fortuna beneficiara a las personas con oportunidades educativas limitadas”, dijo.

“Me di cuenta de que ten√≠a millones y que nunca hab√≠a mencionado una palabra”, record√≥ Lockshin. “Era un asunto que ten√≠a que ver s√≥lo con ella. Es muy posible que ni su marido se haya enterado de la fortuna”, asever√≥.

En el sitio web de la fundaci√≥n detallan que crearon el “Fondo de Becas Bloom-Margolies”, en memoria de Sylvia. “Los fondos proporcionar√°n apoyo anualmente, y para siempre. Miles de j√≥venes adultos de bajos ingresos recibir√°n el apoyo vital que necesitan para tener √©xito en la universidad, y en sus vidas, gracias a este regalo generoso y transformador”, expres√≥ el director.

“Sylvia Bloom estar√≠a encantada de saber que su legado est√° en las manos y en el coraz√≥n de Henry Street, donde su regalo permitir√° a nuestros estudiantes alcanzar su sue√Īo de una educaci√≥n universitaria”, finaliz√≥.