Profesor dejó conmovedora lista de objetivos antes de morir y emociona en redes sociales

Mario Tobelem fue un destacado publicista, comunicador, escritor y docente universitario argentino, quien falleció semanas atrás luego de luchar contra una enfermedad terminal. En vida, al enterarse de su delicada situación de salud, el académico decidió realizar una lista con 5 objetivos que juró cumplir hasta el día de su muerte.

A días de su fallecimiento, el mensaje fue publicado en Facebook y Twitter, donde suma cerca de 30 mil Me Gusta y ha sido retuiteado más de 5 mil veces, siendo descrito como un mensaje de superación ante la adversidad.

Los propósitos del hombre fueron: Soportar todos los dolores que vinieran por delante, actuar con naturalidad por la vida, tener un buen sentido del humor, dejar todo ordenado y no exigir nada a sus seres queridos.

Muri√≥ un profe muy querido de la facultad y dej√≥ esta listita de cosas para hacer. Me mat√≥ del amor. pic.twitter.com/EhnHb9vOvE — Kike (@memolestatodo) 30 de abril de 2018

En redes sociales, Tobelem fue descrito, por quienes lo conocieron, como un hombre de gran espítiru, creativo, talentoso y de gran corazón. Muchos agregaron que el publicista cumplió de buena forma con sus objetivos antes de fallecer.

“El mejor profe que tuve en la AAAP fue Mario. Por lejos”, “La guard√©, que lindo, que duro, que alegre y que triste a la vez, me dio valor”, “Impresionante, no s√© ni qui√©n es pero ya me cay√≥ bien”, “Ense√Īar sin apostrofar, s√≥lo con dignidad, sensatez y buen humor” y “Deja Ense√Īanzas hasta despu√©s de muerto”; fueron algunos de los comentarios en Twitter.

Cabe se√Īalar que el hombre formaba parte de la Asocici√≥n Argentina de Publicidad, impartiendo clases de Introducci√≥n a la Creatividad. Seg√ļn indic√≥ el diario trasandino Clar√≠n, sus alumnos lo recordaron con mucho cari√Īo y su familia invit√≥ a todos a ser parte de su velorio.