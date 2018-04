Trolleo mundial a la policía inglesa tras publicar singular retrato hablado

La policía del condado de Warickshire, en Inglaterra, se ha convertido en el blanco de numerosas burlas y memes luego de dar a conocer el particular retrato digital de un sospechoso.

Todo comenz√≥ luego que dos sujetos asaltaran una vivienda en la ciudad de Strattford; mientras uno distra√≠a a la due√Īa de casa, de 40 a√Īos, el segundo se dedic√≥ a robar diversas especies.

Luego de quedar al descubierto el delito, la mujer acudió a la policía y dio las características que recordaba del rostro de uno de ellos.

Rápidamente los agentes trabajaron en un retrato que posteriormente publicaron en sus redes sociales para recabar información sobre su paradero.

Sin embargo, la exagerada sonrisa que le agregaron al sujeto se ha convertido en el principal foco de los comentarios, lo que a su vez ha llevado a los usuarios a tomarse el tema con humor.

We've issued an efit for of a suspect in a distraction burglary in Stratford in February. If you have any information please contact us. https://t.co/NipFniL1ed pic.twitter.com/oGiYfxIi2e

— Warwickshire Police (@warkspolice) April 3, 2018