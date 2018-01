Actores de "Los últimos jedi" se burlan brutalmente de "versión masculina" hecha por fan

Miércoles 17 enero de 2018 | Publicado a las 18:21 · Actualizado a las 18:30

En diciembre pasado se estrenó en cines Star Wars: Episodio VIII – Los últimos jedi, obteniendo críticas divididas por parte de los fans, con seguidores amándola y odiándola por igual.

Justamente fue uno de sus detractores, cuyo nombre de desconoce, quien decidió ir más allá de las críticas y editó la película completa, eliminando todas las escenas con mujeres que aparecen en la cinta.

Al hacer esto, pasó lo que todos ya imaginábamos: el filme quedó prácticamente inservible, pues disminuyó de 2 horas y 35 minutos de duración a sólo 46 minutos en total.

Y es que los personajes femeninos son una parte vital de la trama, pues hay varias que son protagonistas, siendo Rey, Leia, Rose y Holdo las más destacadas.

Esta “versión masculina” fue publicado originalmente en Pirate Bay y ahora circula por portales torrent, según reportó el sitio de virales Buzzfeed.

Al respecto, añade que fue titulada Los últimos jedi: edición de fans desfeminizada y descrita como “básicamente es Los últimos jedi sin todo el girlpower ni otras cosas tontas”.

Algunas de las escenas que fueron eliminadas o modificadas incluyen todas las que mostraban a pilotos, soldados y oficiales femeninas, las de Rey, el sacrificio de Holdo (este es llevado a cabo por Poe en la “nueva versión”), reto de Leia a Poe, Chewbacca se come al porg y no aparece la leche azul, etc.

Esta absurda “versión nueva” del Episodio VIII llegó a oídos del director de la película, Rian Jonhson, y de los actores de la misma, Mark Hamill (Luke Skywalker) y John Boyega (Finn), todos quienes se rieron en cadena del asunto.

Primero, Johnson contestó a un tuit de una usuaria, quien posteó una imagen de una noticia sobre el tema junto a muchas risas (“ahhaahahahhahahahahahhahahhahahahahhahhhhhaaaahahahha”).

La respuesta del director fue “Priscila toca todos los puntos importantes de esto, pero sólo agregaré que hahahahahahahahahahahahahahahahaha…”.

Priscilla hits all the major points here but I’ll just add hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha https://t.co/f0bKJ9NeUe — Rian Johnson (@rianjohnson) January 16, 2018

Luego, Hamill respondió al tuit de Johnson, diciendo “estoy de acuerdo. Pero déjame agregar…” y puso a continuación muchos emoji de rostros riéndose.

Agreed. But let me add

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣- mh https://t.co/H3jacep5sU — @HamillHimself (@HamillHimself) January 16, 2018

El último en opinar fue Boyega, quien contestó a Hamill “grandes argumentos. Espero que esté bien agregar un punto final…”, añadiendo los mismos emoji.

Great points. Hope it’s okay to make a final point…

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 https://t.co/YnXFrjW47r — John Boyega (@JohnBoyega) January 16, 2018

Muchos fanáticos de la saga han estado de acuerdo con estas reacciones, lo cual queda demostrado en que todos los tuits anteriores se están viralizando rápidamente.