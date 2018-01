Usuarios trollean a los hoteles Trump llamándolos "agujeros de mierda" en sitio de reseñas

Martes 16 enero de 2018 | Publicado a las 13:26 · Actualizado a las 13:40

Luego de las polémicas declaraciones de Donald Trump, en las que llamó “países de mierda” a naciones africanas, además de Haití y El Salvador, un grupo de usuarios de la plataforma Yelp encontró su manera para “responder” al mandatario.

En este portal, en el que se hacen críticas sobre hoteles, restaurantes, tiendas y locales nocturnos, entre otros, diversas personas comenzaron a dar reseñas falsas a los hoteles Trump, describiéndolos como “agujeros de mierda” y dándoles una sola estrella.

“Apestaba. Desde el momento en que entré a la habitación hasta que hice el check out. El lugar olía a fecas. No sé que país creen que es, pero en Estados Unidos tenemos ciertos estándares. El lugar es un agujero de mierda”, señaló un usuario sobre el Trump International Hotel en Washington D. C.

“El dueño es un anciano senil y racista. No malgasten su dinero”, escribió otra persona sobre el mismo recinto.

Tal como recoge el sitio norteamericano Washingtonian, estas críticas se repitieron en hoteles de Nueva York, Las Vegas y Chicago.

Por su parte, los encargados de Yelp aseguraron que ya están al tanto de la situación, por lo que trabajarán para eliminar las reseñas falsas.

Lo anterior se suma a la frase “Este lugar es una mierda”, la que fue proyectada en la fachada del Trump International Hotel en el centro de Washington.

“¿No eres residente de (Washington) DC? ¿Necesitas un lugar para quedarte? Prueba nuestra mierda”, se leía en otro de los mensajes.

Emoticones de heces fueron también proyectados sobre la entrada del recinto, mientras la palabra “mierda” aparecía en mayúsculas sobre ellos.

Los videos fueron publicados en la cuenta de Twitter de Robin Bell, quien ha realizado anteriormente otras proyecciones de protesta.