Serpentina en aerosol: el popular y peligroso cotillón que puede atentar contra tu vida

La serpentina en spray es uno de los productos más populares en las fiestas de fin de año. Este envase, que lanza espuma al ser presionado, es muy fácil de adquirir y es usado por personas de todas las edades alrededor del mundo. Sin embargo, este cotillón ha encendido las alarmas en redes sociales, puesto que en cosa de segundos de ser un simple y divertido “adorno” puede convertirse en un arma mortal.

Así lo demuestran decenas de videos en internet, en los que se muestra como al mínimo contacto de este producto con el fuego puede provocar un incendio de manera inmediata. Pues, tal cómo lo señala en su etiqueta, la espuma en aerosol no se debe acercar al fuego en ningún caso y, aunque sea su uso más común, tampoco se debe aplicar sobre personas por los peligros que significa.

Según opinó un portavoz de la Seremi de Salud de la región Metropolitana, en el matinal de Canal 13, Bienvenidos, este producto es “una potencial bomba incendiara” y “está prohibido para los niños”, pudiendo ser utilizado por adultos siempre que respeten las indicaciones anteriores.

El experto además advierte que, si bien es legal la venta de este producto, no lo es si no lleva una etiqueta en español con las advertencias.

En un listado de recomendaciones, publicado por La Tercera, la secretaría detalla que este tipo de productos (serpentinas en spray y nieves artificiales) usan gases -para la expulsión del cotillón- que son altamente inflamables y que pueden generar quemaduras en cosa de segundos si están cerca del fuego. Además, pueden resultar tóxicos si son ingeridos, inhalados o tienen contacto directo con la piel.

Si bien es preferible evitar el uso de este cotillón, en caso de hacerlo, la Seremi entrega algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta al usarlo.

– Adquiera sus productos solamente en locales establecidos.

– Exija el correcto rotulado del producto, que esté en español e indique sus riesgos.

– Almacene nieve, espumas y serpentinas en aerosol, fuera del alcance de los niños.

– No deje que niños manipulen este tipo de productos.

– No perfore los envases ni los someta a altas temperaturas.

– No aplique cotillón en spray sobre la piel. No lo ingiera ni lo inhale.

– Frente a sospecha de intoxicación, contacte al Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica (CITUC) al +56 22 635 3800.