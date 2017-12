Las espeluznantes criaturas marinas que un pescador ruso encontró en 2017

Martes 26 diciembre de 2017 | Publicado a las 13:02

Roman Fedortsov es un pescador ruso que se ha hecho famoso en el último tiempo por dar a conocer en las redes sociales las extrañas criaturas marinas que atrapa.

El hombre se ha dedicado por años a la pesca en la ciudad de Múrmansk, al noroeste de Rusia, conocida por ser el mayor puerto del país en el Ártico.

Dentro de las especies que presentó en 2016 encontramos un tiburón anguila, un tiburón fantasma, un sable negro y un pez granadero, entre otros.

En esta ocasión, Fedortsov ha vuelto ha sorprender con los ejemplares que encontró durante este 2017 que ya termina.

Según ha explicado el propio pescador, algunas de estas criaturas viven entre los 200 y 1.000 metros de profundidad del océano Ártico, la que se conoce como la zona Mesopelágica.

Por su parte, otros de los ejemplares fueron hallados en la zona batial (entre 1.000 y 4.000 metros), la que está en completa oscuridad. Esto hace que se vuelvan invisibles en su hábitat natural.

Revisa a continuación las imágenes compartidas por el ruso.

Chlamydoselachus anguineus (tiburón anguila)

Ceratiidae (conocido como demonio marino barbudo)

Linophryne Brevibarbata,commonly called the “Bearded SeaDevils”.This is a female😜

Удильщик.Называют «Бородатый Морской Дьявол».Это девочка 😜 pic.twitter.com/sIB6pkEQVL — Роман Федорцов (@rfedortsov) November 24, 2017

Sebastes mentella (conocido como pez rojo)

Deepwater redfish (Sebastes mentella) with expressive eyes. Морской окунь с выразительными глазами pic.twitter.com/b1ArjBKg5I — Роман Федорцов (@rfedortsov) November 8, 2017

Hoplias malabaricus (pez lobo)

Pretty #wolffish). Tasty and scary). All in one pic.twitter.com/FQXc3Qi1R6 — Роман Федорцов (@rfedortsov) October 14, 2017

A continuación te dejamos con otras criaturas que Fedortsov no identificó.

No need to invent “Monsters”

Nature has already done it pic.twitter.com/rWCOkfWAdB — Роман Федорцов (@rfedortsov) November 22, 2017

I’ll be back in Your Nightmares))) pic.twitter.com/GtrYNvm4pt — Роман Федорцов (@rfedortsov) October 22, 2017

Quick rise from the depths pic.twitter.com/XMs8PaMLya — Роман Федорцов (@rfedortsov) December 17, 2017