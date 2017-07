El polémico comentario de Trump a la primera dama francesa: Estás en buena forma, preciosa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (71), y la primera dama Melania (47) se encuentran de visita oficial en Francia desde el jueves.

En su llegada a París, el presidente francés Emmanuel Macron (39) y la primera dama Brigitte (64) los recibieron con una ceremonia en el Museo del Ejército.

Allí, un par de interacciones entre el mandatario estadounidense y Brigitte Macron llamaron la atención de los medios, por el comportamiento del primero, considerado por muchos como inapropiado.

Primero, varios medios notaron que Trump le dio un incómodo apretón de manos a la primera dama francesa, pues no la soltó durante varios segundos mientras le tiraba el brazo. En estas imágenes puedes verlo:

Here's that awkward handshake between Trump and France's Brigitte Macron. pic.twitter.com/5Ci6lAWuV6

— Meg Wagner (@megwagner) July 13, 2017