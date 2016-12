Presentadora de TV se gana la lotería en vivo en España

Ganarse la lotería es uno de los sueños de muchas personas. En esta oportunidad, la afortunada fue una presentadora del clima española que se encontraba en su canal de trabajo, Telemadrid, en el momento de la premiación.

“¡No puedo ni hablar!”, exclamó Elena Miñambres cuando se enteró que había ganado 400.000 euros (282 millones de pesos chilenos). La emoción de la mujer que se encontraba trabajando cuando ganó el dinero, fue trasmitida por la misma línea televisiva, en donde apareció sentada frente a las cámaras celebrando.

Elena cuenta que el boleto de lotería no fue comprado por ella, más bien fue un regalo de su suegra, quien suele obsequiarle un ejemplar a ella y su marido cada Navidad.

“Mucha gente lo del 13 no lo lleva bien, pero mi suegra va todas las navidades a su administración, lo coge y nos da uno a cada uno. Uno a su hija y otro a su hijo, que es mi marido, y se quedan ellos uno o dos. ¡No sé! ¡No sé lo que habrá!”, explicó emocionada con su boleto número 66.513.

“¡Es que no me lo creo! Es que siempre he pensado: ‘¿Qué sentirá la gente cuando le toca?"”, dijo en la trasmisión, mientras sus compañero de trabajo se acercaban a felicitarla. “Esperemos que sea verdad, porque de momento parece que sí”, señaló Miñabres.